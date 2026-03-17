$!Mantienen precio de gasolina Magna en Los Mochis; el diésel roza los 30 pesos por litro

LOS MOCHIS._ La aplicación del acuerdo federal para reducir el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) estabilizó el costo de la gasolina Magna en Los Mochis por debajo de los 24 pesos. En contraste, el diésel mantiene una tendencia al alza, registrando precios de hasta 29.47 pesos por litro en algunas estaciones del municipio.

Heriberto Félix Díaz, empresario del sector gasolinero, indicó que las modificaciones ya se reflejan en la facturación de compra del combustible. Esta medida permite a los establecimientos conservar un margen de utilidad de dos pesos por litro en la gasolina regular.

“La realidad es que hasta el fin de semana ya dijeron que sí iban a hacer un ajuste al (IEPS) para que nos siguiera quedando el mismo margen que teníamos que son dos pesos”, mencionó Félix Díaz.

El empresario explicó que la reducción del IEPS impacta de manera directa a favor del consumidor final. No obstante, precisó que el pacto federal para fijar el tope de 24 pesos se estableció con corporativos que operan redes de 20 a 30 sucursales.

Las estaciones independientes no firmaron el acuerdo y regulan sus tarifas conforme a las condiciones de mercado, motivo por el cual persisten variaciones de precios entre los distintos expendios de la ciudad.