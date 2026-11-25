LOS MOCHIS._ Con consignas de sororidad y el llamado a no guardar silencio frente a las agresiones, cientos de ciudadanos tomaron las calles del Centro de Los Mochis durante la "Caminata Naranja", movilización realizada en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25N). El recorrido, integrado a la jornada global "16 Días de Activismo 2026: ÚNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres y niñas", buscó visibilizar la urgencia de erradicar el acoso y combatir la impunidad.





Al concluir la marcha en la explanada de Palacio Municipal, la presidenta del Sistema DIF Ahome, Marissa Menéndez de Llano Chávez, instó a las ahomenses a establecer límites y acudir a las redes de apoyo disponibles. "Más que venir en representación de la autoridad municipal, vengo como mujer, como hija, como madre, como hermana, para alzar la voz por todas, las invito a que pongamos límites, que no tengamos miedo, que pongamos un alto y busquemos ayuda, porque somos muchas y estamos juntas", expresó Menéndez De Llano Chávez.





En representación del Alcalde Antonio Menéndez De Llano Bermúdez, la titular del DIF municipal reiteró que en la administración prevalece una postura de cero tolerancia ante el acoso y aseguró que las dependencias mantienen las puertas abiertas para brindar acompañamiento, bajo la consigna: "Mujer, hermana, aquí tienes tu manada". La movilización partió desde las instalaciones de la Secretaría de las Mujeres y avanzó por diversas vialidades céntricas hasta llegar a la explanada del Ayuntamiento. Al contingente se sumaron estudiantes, catedráticos, representantes de la iniciativa privada, legisladores, regidores y servidores públicos. Por su parte, la Secretaria de las Mujeres en Ahome, Melissa Estavillo Zavala, agradeció el respaldo de los distintos sectores sociales y subrayó que garantizar a mujeres, adolescentes y niñas una vida libre de violencia exige corresponsabilidad entre gobierno y ciudadanía.



