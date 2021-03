AHOME._ Con motivo del Día de la Mujer, un grupo de jóvenes feministas marchó en Los Mochis para visibilizar la violencia hacia las mujeres y exigir justicia en los casos de feminicidio.

El contingente se reunió en la Plazuela Solidaridad, y con pancartas y cánticos marcharon sobre el bulevar Rosendo G. Castro hasta el Teatro Ingenio.

El ruido rutinario de una de las vías más transitadas de la ciudad fue quebrantado por los gritos de ‘las niñas no se tocan, las niñas se respetan, las niñas no se violan, las niñas no se matan’; ‘Iglesia y Estado, asuntos separados’; ‘hay que abortar al patriarcado criminal’; ‘que no, pendejo, no, ya te dije que no, mi cuerpo es mío’; y ‘desnudas o vestidas, se respetan nuestras vidas’.