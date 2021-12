$!Marcos Cuevas, joven de raíces en Guasave, gana concurso de la NASA

GUASAVE._ Marcos Cuevas Bojórquez es un joven que hace 23 años nació en Ciudad Juárez, pero que tiene sus raíces en los municipios de Guasave y Sinaloa, y acaba de ganar en el concurso International Air and Space Programa convocado por la NASA.

“La convocatoria se hace en línea y está destinada a jóvenes estudiantes de ingeniería de todo el mundo, de 18 a 24 años de edad. Solo son seleccionados los mejores 60 perfiles de los aplicantes, son varios filtros, ensayos, entrevistas, currículum, proyectos que ha hecho uno previamente, y así fue, fueron como tres meses de filtros, yo apliqué en enero y me resolvieron a finales de marzo, me dijeron que había quedado entre los primeros 60 aplicantes”, comentó.

Cuevas Bojórquez es hijo de Marcos Rodolfo Cuevas Valle, de Ranchito de Castro, Guasave, y de Gabriela Lizeth Bojórquez Valenzuela, de Cubiri de Portelas, municipio de Sinaloa., por lo que, aunque no nació en Guasave, se siente guasavense.

El problema que les plantearon resolver fue que los mecanismos que hay ahorita en el espacio, debido a las condiciones extremas que hay, se están descomponiendo y no tienen la durabilidad necesaria, comentó.

Se formaron equipos de 16 jóvenes, por lo que a él le tocó con puros mexicanos, aunque ningún sinaloense. Tras deliberar, decidieron elaborar un mecanismo que sería el que presentaron siete días después ante el jurado, dijo.

“Se llama Compliant Mechanism, es un tipo de mecanismo que no tiene tornillos, no tiene bisagras, es una sola pieza, no necesita impulso mecánico ni impulso eléctrico, el mecanismo reacciona solo ante la presencia de temperaturas extremas, de unidades de radiación, polvo lunar”, explicó.