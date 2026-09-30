$!Marea inunda casas en El Colorado; autoridades evacuan a 82 personas y advierten más riesgos por lluvias

LOS MOCHIS._ El incremento en el nivel de la marea sorprendió a los habitantes del campo pesquero El Colorado, inundando viviendas ubicadas en zonas bajas y obligando a la evacuación de 82 personas hacia un refugio temporal para salvaguardar su integridad. De acuerdo con el reporte de Protección Civil de Ahome, en el albergue habilitado en la Escuela Secundaria Antonio Toledo Corro pasaron la noche 58 adultos y 24 menores de edad. En el lugar, dependencias como el Sistema DIF, Salud y Seguridad Pública brindaron atención médica, alimentos, ropa y artículos de higiene a los damnificados.

El Teniente Mario Cosme Gallardo, coordinador municipal de Protección Civil, explicó que la emergencia se derivó exclusivamente del fenómeno marítimo que golpeó a las casas construidas de manera irregular muy cerca de la orilla. En contraste, en comunidades aledañas como Las Lajitas y El Jitzámuri el impacto fue menor y no requirieron traslados preventivos. “Al subir la marea se inundan las viviendas. Son áreas muy bajas, colindantes con la orilla del mar, y fue el motivo por el cual tuvieron un problema”, detalló el funcionario.

Ante la contingencia, desde la mañana de este miércoles cuadrillas de Servicios Públicos Municipales, por orden del Alcalde Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, ingresaron a El Colorado para iniciar una limpieza integral. Las brigadas trabajan en el retiro de basura arrastrada por el mar y en el esparcimiento de cal para prevenir focos de infección. Se anunció que, en una segunda etapa, se aplicará balastre en callejones y zonas donde persisten hundimientos y charcos. Las labores de auxilio y seguridad se mantienen bajo un cerco coordinado en el que participan Protección Civil del Estado, así como elementos de la Secretaría de Marina, la Sedena y la Guardia Nacional, quienes realizan recorridos continuos por la zona afectada. Pese al descenso del nivel del mar, las autoridades advierten que el peligro no ha pasado y la alerta continúa pues las condiciones meteorológicas para este miércoles proyectan lluvias de 5 a 25 milímetros, rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora y olas que podrían alcanzar los tres metros de altura.