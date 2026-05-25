Marina mantiene operativo en Guasave tras aprehensión de una persona buscada por la DEA

GUASAVE._ Un convoy de la Secretaría de Marina sitió diversas vialidades como parte de las secuelas de un operativo que culminó con la captura de un presunto narcotraficante buscado por autoridades estadounidenses.

Aunque hasta el momento las dependencias de seguridad no han emitido un reporte oficial sobre nuevos cateos o aseguramientos este día, la presencia de las fuerzas armadas mantiene en alerta a la población local.

Vecinos de la zona documentaron la movilización de decenas de marinos a bordo de patrullas tipo pick-up equipadas con artillería pesada.

El contingente oficial realizaba rondines terrestres acompañado por vehículos sin rótulos institucionales.

Entre las unidades no balizadas que integraban el convoy destacaban, una vagoneta color gris con cristales completamente polarizados y un automóvil Dodge Charger negro, presuntamente tripulado por agentes de inteligencia o de grupos especiales.

Este despliegue táctico en la zona urbana es la continuación de una jornada de operativos que comenzó desde el pasado viernes 22 de mayo, focalizada inicialmente en áreas rurales y comunidades aledañas a la sindicatura de Gabriel Leyva Solano, mejor conocida como Batamote.

La militarización de la zona responde a un golpe contra el crimen organizado.

Durante el fin de semana, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México confirmó la detención en este municipio de un objetivo de alto perfil requerido por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

El operativo fue ejecutado de manera conjunta por la Unidad Nacional de Operaciones Uno de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, además de agentes de la Interpol México y personal de la Fiscalía General de la República (FGR).

Las acciones se derivaron de una investigación de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

Según el breve reporte emitido por las autoridades federales, el aprehendido tiene en su contra una orden de extradición por su presunta participación en delitos de tráfico y producción de estupefacientes.

Fuentes federales confirmaron extraoficialmente que el detenido fue extraído de Sinaloa casi de inmediato bajo un fuerte dispositivo de seguridad.

Actualmente, el presunto narcotraficante se encuentra recluido en la Ciudad de México a disposición de la Coordinación de Extradiciones de la Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales de la FGR, donde enfrentará su proceso para ser entregado a la justicia de Estados Unidos.

En Guasave las corporaciones de los tres niveles de Gobierno mantienen la Estrategia Nacional de Seguridad activa, patrullando con especial énfasis el norte del Estado.