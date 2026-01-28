$!Marina realiza simulacro de protección en Topolobampo, ante amenazas de ciberataques y drones explosivos

La Secretaría de Marina llevó a cabo el martes un Ejercicio de Protección Portuaria de Nivel III en el Puerto de Topolobampo, Sinaloa, en el cual simuló escenarios de ataque cibernético, sustracción de material explosivo y amenaza con drones cargados con artefactos explosivos, en medio de un contexto de violencia sostenida en el estado derivado de la confrontación interna del Cártel de Sinaloa. El ejercicio, llevado a cabo en el interior del Recinto Portuario de Topolobampo —ubicado en el municipio de Ahome— representó la simulación de tres amenazas simultáneas de máxima gravedad: un ataque cibernético al Puerto Inteligente Seguro, la sustracción de nitrato de amonio de la Terminal Triple T y una amenaza con artefacto explosivo mediante dron aéreo atribuida de manera simulada a la delincuencia organizada. Las prácticas se desarrollaron conforme a lo establecido en el Código Internacional de Protección a Buques e Instalaciones Portuarias, normativa internacional adoptada por la Organización Marítima Internacional para detectar amenazas y adoptar medidas preventivas en el ámbito marítimo.

Según un comunicado de la Octava Zona Naval, el ejercicio tuvo como propósito integrar una Fuerza de Tarea Cívico-Militar que brindara respuesta eficaz a incidentes que atentaran contra el orden de las instalaciones portuarias, sometiendo a prueba los procedimientos de mando, control, coordinación, comunicación y disponibilidad de recursos, con el objetivo de garantizar a la comunidad portuaria medidas adecuadas y proporcionadas para mantener un nivel de riesgo aceptable en el Puerto de Topolobampo. La Semar, como Autoridad Marítima Nacional, coordinó las acciones a través de la Octava Zona Naval y la Capitanía de Puerto de Topolobampo, conformando el Centro Unificado para la Protección Marítima y Portuaria, en coordinación con autoridades portuarias y municipales. En la práctica participaron unidades de superficie y terrestres, como parte del Plan de Protección del Puerto de la Administración del Sistema Portuario Nacional Topolobampo, coordinadas mediante el Sistema de Comando de Incidentes. Entre los participantes se encontraron la Capitanía de Puerto de Topolobampo, ASIPONA Topolobampo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Ahome, la Unidad Naval de Protección Portuaria en Topolobampo y terminales afines a la protección portuaria. Las fuerzas participantes atendieron las diferentes emergencias simuladas, localizando y neutralizando las amenazas planteadas en el ejercicio. El simulacro contempló tres escenarios críticos que reflejan amenazas reales documentadas en el contexto de violencia en Sinaloa.