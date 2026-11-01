$!Mario Zamora llama a la unidad desde Guamúchil para proceso electoral de 2027

GUAMUCHIL._ El Diputado federal Mario Zamora Gastélum reunió en Guamúchil a panistas, abogados y representantes productivos para construir una alternativa competitiva. El legislador subrayó la necesidad de sumar esfuerzos y enfrentar los problemas de seguridad y economía de Sinaloa, con miras al proceso electoral de 2027. Durante la jornada, Zamora Gastélum estuvo acompañado por la presidenta estatal del Partido Acción Nacional, Wendy Barajas Cortés; el dirigente municipal del PAN, Roberto Gastélum Castro, y tres ex presidentes del partido municipal.

La presencia de diversas fuerzas políticas en Guamúchil destacó las conversaciones para construir escenarios rumbo a la elección. El Diputado federal expresó su confianza en que Sinaloa pueda vivir un proceso electoral en condiciones distintas a las de 2021, cuando denunció la intervención del crimen organizado. El próximo proceso de 2027, dijo, atraerá la atención de México y de buena parte del mundo, especialmente de Estados Unidos.

En Sinaloa, la situación de seguridad y los desafíos económicos son temas recurrentes que afectan a diversas comunidades. Históricamente, los procesos electorales en la entidad han generado un escrutinio particular debido a factores como la violencia y la posible injerencia de grupos externos. “Va a haber no solo muchos ojos de México, sino de buena parte del mundo y sobre todo de los Estados Unidos en la elección de Sinaloa”, manifestó Zamora Gastélum. El legislador sostuvo que la prioridad debe ser recuperar las condiciones de paz y tranquilidad para las familias sinaloenses, así como generar oportunidades para quienes trabajan y producen en el estado.

Como parte de su jornada, Zamora Gastélum participó como invitado en la asamblea de la Federación de Barras, Colegios y Asociaciones de Abogados de Sinaloa. En este encuentro, presentó un informe de actividades en materia de seguridad, campo y economía, destacando el rol del sector jurídico en el fortalecimiento de las instituciones. Posteriormente, el Diputado federal participó en un diálogo con sectores productivos de Guamúchil convocado por el Partido Acción Nacional. A la reunión también asistieron integrantes del PRI, Somos y Partido Sinaloense. Zamora Gastélum señaló que, en sus recorridos por Sinaloa, ha escuchado las preocupaciones de agricultores, ganaderos, pescadores, comerciantes, transportistas y empresarios. Ellos enfrentan las consecuencias de la inseguridad y las dificultades económicas en la región. El Diputado federal insistió en que los problemas que enfrenta Sinaloa requieren la participación de todos, más allá de las diferencias partidistas.