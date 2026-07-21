Mario Zamora pide investigar nuevas plataformas de inversión tras casos Smart y Billions

El Diputado federal Mario Zamora Gastélum presentó un Punto de Acuerdo ante la Cámara de Diputados para exhortar a las autoridades financieras del País a verificar la operación de nuevas plataformas digitales de inversión que han comenzado a promocionarse en Sinaloa, particularmente en Los Mochis, con el objetivo de prevenir posibles afectaciones económicas a la ciudadanía.

La propuesta solicita la intervención de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y la Unidad de Inteligencia Financiera, para que informen sobre la situación regulatoria de estas empresas, emitan alertas preventivas e impulsen campañas de educación financiera.

La iniciativa surge luego de la presentación pública en Los Mochis de una plataforma denominada ReignTrade, cuyos promotores aseguraron provenir de Dubái, Turquía y Rusia y ofrecieron esquemas de rendimiento mediante criptomonedas, inteligencia artificial y bots de trading.

Zamora Gastélum señaló que, hasta el momento, no se ha acreditado públicamente que dicha empresa cuente con registros o autorizaciones ante las autoridades regulatorias mexicanas correspondientes, por lo que consideró necesario que las instancias federales revisen su situación.

“No podemos seguir reaccionando cuando el dinero ya desapareció y las familias lo han perdido todo. Las autoridades tienen la obligación constitucional de actuar antes, con prevención, y brindar certeza jurídica a las y los mexicanos”, expresó.

El Diputado recordó los antecedentes de Smart Business Corp y Billions Trade Club, esquemas que generaron afectaciones económicas a inversionistas sinaloenses y que derivaron en denuncias y exigencias de intervención por parte de las autoridades federales.

Precisó que su propuesta no representa una acusación contra alguna empresa en particular ni prejuzga la legalidad de sus operaciones, sino que busca que cualquier entidad que capte recursos del público cumpla con la legislación mexicana vigente.

“No estoy afirmando que exista un delito, pero después de lo ocurrido con Smart y Billions, sería una irresponsabilidad absoluta quedarnos con los brazos cruzados. La prevención es una responsabilidad ineludible del Estado”, sostuvo.

Recordó además que desde su etapa como senador impulsó acciones para exigir atención federal al caso Billions Trade Club.

Añadió que actualmente persisten señalamientos públicos de personas que aseguran no haber recuperado recursos invertidos en Smart Business Corp, mientras la empresa continúa realizando actividades de promoción.

Afirmó que dará seguimiento al exhorto presentado en San Lázaro para que las autoridades financieras revisen estos esquemas y emitan información clara a la población.

“Los casos de Billions y Smart dejaron una lección muy clara: actuar cuando el fraude ya ocurrió es llegar tarde. Hoy mi responsabilidad es impulsar que las autoridades prevengan, verifiquen y alerten antes de que existan nuevas víctimas”, asentó.