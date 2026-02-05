Mario Zamora reitera propuesta de regular en México los opioides, bajo supervisión médica, y el CBD

WASHINGTON._ El Diputado federal sinaloense Mario Zamora Gastélum reiteró la necesidad de abrir un debate serio y técnicamente sustentado sobre la regulación y legalización controlada de opioides bajo estricta supervisión médica y el CBD.

En un comunicado, explicó que esta propuesta, como alternativa para México, con un enfoque especial en Sinaloa, estaría orientada al fortalecimiento del control sanitario, la supervisión regulatoria y la generación de rutas legales de inversión, empleo formal y oportunidades para jóvenes.

El planteamiento, dijo, parte de una premisa estratégica, que es la de impulsar soluciones desde la salud pública, la ciencia, la regulación y el desarrollo económico

El Legislador asistió a un foro sobre narcoterrorismo en Estados Unidos, donde tuvo un acercamiento con la Directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas del Gobierno de Donald Trump, Sara Carter.

La llamada “zar antidrogas”, explicó en el comunicado, ocupa una posición de máximo nivel, que es desde donde Carter dirige y coordina la estrategia antidrogas de todo el Gobierno de Estados Unidos, articulando acciones de seguridad, justicia, salud pública e inteligencia.

Además, añadió, desde esa dependencia se marcan prioridades de cooperación internacional frente a la crisis de opioides.

“Es una oficina central para alinear agencias, metas y operación en el tema más sensible hoy para Estados Unidos: drogas, fentanilo y redes criminales transnacionales”, expuso en el comunicado.

Durante el encuentro, el Diputado Mario Zamora Gastélum expuso de manera directa la visión de impulsar un modelo integral.

En la propuesta, enumeró, sugiere combinar Ciencia y desarrollo farmacéutico regulado; Control sanitario y trazabilidad; Cooperación tecnológica y de investigación; y Desarrollo económico regional como herramienta preventiva..

Al cierre del diálogo, Sara Carter afirmó que revisaría el planteamiento y se comprometió a sostener una reunión formal de seguimiento con el Diputado Mario Zamora, ya sea en Washington o en México, para profundizar en la ruta de cooperación técnica y en los alcances regulatorios del tema.

Este diálogo, agregó, abre un espacio de alto nivel para que México coloque sobre la mesa un enfoque moderno y verificable, donde seguridad, salud pública y desarrollo económico operen como un solo frente estratégico.