$!Marissa Menéndez presenta su primer informe de actividades de DIF Ahome

LOS MOCHIS._ Con una inversión social que ronda los 21 millones de pesos aplicados en programas de asistencia, salud y alimentación, Marissa Menéndez de Llano Chávez presentó su Primer Informe de Actividades al frente del Sistema DIF Ahome para el periodo 2025-2026. Ante un auditorio conformado por funcionarios, beneficiarios y representantes de la iniciativa privada, la presidenta del organismo paramunicipal desglosó las cifras que marcaron su primer año de gestión, subrayando que la política de bienestar se ha alineado a la visión estatal y federal de “territorio y no escritorio”. “Mi compromiso como presidenta de DIF Ahome ha sido despertar y fomentar la cercanía y la empatía hacia las familias y sus situaciones vulnerables, ayudar con respeto y prontitud en sus necesidades es algo que le reconozco a este gran equipo”, expresó Menéndez de Llano, quien agradeció el respaldo operativo del Ayuntamiento para llegar a las comunidades más alejadas.







El eje central del informe fue la seguridad alimentaria. La titular del DIF detalló que se logró una cobertura histórica en 74 planteles educativos ubicados en siete sindicaturas y 36 comunidades rurales, con u total de 745,491 desayunos escolares (fríos y calientes) entregados, así como 5,779 niñas y niños beneficiados directamente en las escuelas, y 31,140 despensas distribuidas a familias en situación de vulnerabilidad. En materia de salud pública y atención a la discapacidad, se informó que las Unidades Básicas de Rehabilitación (UBR) operaron a marchas forzadas, otorgando un total de 18 mil 773 servicios, que incluyeron terapia física, de lenguaje, audición y atención psicológica. “Los resultados que hoy presento no son solo números ni estadísticas, son la prueba de que cuando un gobierno pone al pueblo primero la transformación se vuelve real”, indico Menéndez del Llano. Por otro lado, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes reportó 5 mil 621 atenciones. Un dato relevante fue la reintegración exitosa de 32 menores a sus núcleos familiares, tras procesos de restitución de derechos supervisados por la institución.





