$!Más de 3 mil familias de Guasave reciben sus títulos de propiedad

GUASAVE._ Más de 3 mil familias de Guasave recibieron este martes sus títulos de propiedad, con el que se otorga certeza jurídica de su patrimonio. El Gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya, que encabezó el evento, consideró que se trata de elemental justicia social para quienes se beneficiaron, tanto de 42 núcleos ejidales como de zonas urbanas de Guasave. En el parque Hernando de Villafañe, el mandatario estatal llevó a cabo esta nueva entrega de títulos de propiedad, cuya meta de 30 mil documentos está a punto de alcanzarse.





Con los 3 mil 16 títulos entregados hoy se alcanzaron 25 mil 900, pero está en puerta la entrega de 4 mil títulos más a partir de la próxima semana, con lo cual, a dos años de concluir su mandato, se logrará esta meta, misma que habrá de superarse en los dos restantes años, hasta el 2027. “Quiero saludarlos y decirles: esto que se les está entregando es un documento completo debidamente certificado, a ustedes ya les han certificado sus propiedades y eso se llama certeza jurídica, que pueden decir este lote es mío, que es cierto que esta parcela es mía, lo que se les está entregando es muy apreciado por ustedes, cuídenlo bien”, dijo Rocha Moya.





Destacó que la entrega de títulos no concluye aquí con este evento en Guasave, sino que seguirá, por lo que la meta de los 30 mil títulos se rebasará fácilmente. “Nos encargó la Presidenta Claudia Sheinbaum que les diéramos el mensaje de felicitación, los felicitamos en nombre de ella y les encargamos que guarden sus documentos y que los usen para bien, como su propiedad”, dijo. El Secretario de Bienestar y Desarrollo Sustentable, Omar Alejandro López Campos, coordinador de la mesa de certeza jurídica en la que participan dependencias estatales y federales, responsables de otorgar estos títulos de propiedad, destacó que éste es un acto de justicia social esperado en la mayoría de los casos por décadas. “Esta es una obra de justicia social, y nosotros estamos contentos porque hoy vienen ustedes a recoger su título que les da la certidumbre, es decir, la seguridad de que ya son dueños de su pedazo de tierra, o de su casa que por tantos años habían tenido”, señaló.



