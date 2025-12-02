$!Más de 3 mil familias de Guasave reciben sus títulos de propiedad

GUASAVE._ Más de 3 mil familias de Guasave recibieron este martes sus títulos de propiedad, con el que se otorga certeza jurídica de su patrimonio.
El Gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya, que encabezó el evento, consideró que se trata de elemental justicia social para quienes se beneficiaron, tanto de 42 núcleos ejidales como de zonas urbanas de Guasave.
En el parque Hernando de Villafañe, el mandatario estatal llevó a cabo esta nueva entrega de títulos de propiedad, cuya meta de 30 mil documentos está a punto de alcanzarse.
Con los 3 mil 16 títulos entregados hoy se alcanzaron 25 mil 900, pero está en puerta la entrega de 4 mil títulos más a partir de la próxima semana, con lo cual, a dos años de concluir su mandato, se logrará esta meta, misma que habrá de superarse en los dos restantes años, hasta el 2027.
“Quiero saludarlos y decirles: esto que se les está entregando es un documento completo debidamente certificado, a ustedes ya les han certificado sus propiedades y eso se llama certeza jurídica, que pueden decir este lote es mío, que es cierto que esta parcela es mía, lo que se les está entregando es muy apreciado por ustedes, cuídenlo bien”, dijo Rocha Moya.
Destacó que la entrega de títulos no concluye aquí con este evento en Guasave, sino que seguirá, por lo que la meta de los 30 mil títulos se rebasará fácilmente.
“Nos encargó la Presidenta Claudia Sheinbaum que les diéramos el mensaje de felicitación, los felicitamos en nombre de ella y les encargamos que guarden sus documentos y que los usen para bien, como su propiedad”, dijo.
El Secretario de Bienestar y Desarrollo Sustentable, Omar Alejandro López Campos, coordinador de la mesa de certeza jurídica en la que participan dependencias estatales y federales, responsables de otorgar estos títulos de propiedad, destacó que éste es un acto de justicia social esperado en la mayoría de los casos por décadas.
“Esta es una obra de justicia social, y nosotros estamos contentos porque hoy vienen ustedes a recoger su título que les da la certidumbre, es decir, la seguridad de que ya son dueños de su pedazo de tierra, o de su casa que por tantos años habían tenido”, señaló.
La Presidenta Municipal de Guasave, Cecilia Ramírez Montoya, le agradeció al Gobernador por esta nueva entrega de títulos de propiedad, pues no es la primera que se hace en Guasave, y en esta ocasión, se beneficia a 3 mil 16 familias de 42 comunidades de las sindicaturas de Nío, Bamoa, La Trinidad, Tamazula y San José de la Brecha.
“Me da mucho gusto estar hoy aquí acompañando al Gobernador del Estado, al doctor Rubén Rocha Moya, en un evento que tiene un profundo significado para las familias de Guasave, la entrega de 3 mil 16 nuevos títulos de propiedad”, dijo.
A nombre de los beneficiarios, hizo uso de la voz el comisariado ejidal de Gambino, el señor Pablo Abelardo Espinoza, quien dijo que este acto marcará la vida de muchas personas, gracias a la entrega de sus títulos de propiedad, que es un reconocimiento a un derecho, certeza jurídica y seguridad.
“Es la tranquilidad de saber que lo que han construido con años de trabajo y sacrificio, hoy queda protegido para las nuevas generaciones”, dijo.
El representante regional de INSUS en Sinaloa, Crisanto Cebreros Favela, dio a conocer que las buenas noticias para Guasave no terminan aquí, pues está por publicarse el decreto expropiatorio que está entablado con el ejido Guasave, donde serán regularizadas cinco colonias, la Petatlán, Las Delicias, Renato Vega, La Tecomates y la colonia Doctores, en beneficio de mil 500 familias.
También acompañaron al Gobernador Rocha en esta nueva entrega de títulos de propiedad, la Diputada Martha Yolanda Dagnino Camacho; la titular del Registro Agrario Nacional en Sinaloa, Leticia Boris Torres; el representante de la Procuraduría Agraria en el Estado, Juan Carlos Patrón Rosales; el titular del Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Sinaloa, David Eduardo Vargas Rodríguez; el director del Instituto Catastral de Sinaloa, Eduardo Alarcón López; y el titular de la Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa, Francisco Castañeda Verduzco.