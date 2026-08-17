‘Me sentí liberada’: Entrega arma y recibe 8 mil pesos en Desarme Voluntario

“Me sentí liberada” fue el testimonio de una ciudadana que decidió entregar una pistola al programa Desarme Voluntario, luego de conocer la estrategia a través de redes sociales y recibir 8 mil pesos en efectivo por el arma.

La participante acudió al módulo instalado en Guasave durante la última jornada del programa y entregó el arma para que fuera destruida por elementos del Ejército Mexicano.

Tras completar el procedimiento, explicó que decidió compartir su experiencia para invitar a más personas a participar y retirar armas de fuego de sus hogares.

“Me sentí liberada ya que las armas de fuego son muy peligrosas para todo el mundo y pueden ocasionar muchos accidentes”, expresó.

La ciudadana también señaló que la atención recibida en el módulo le generó confianza, debido a que el personal no la cuestionó sobre el origen del arma y se mantuvo el carácter anónimo del proceso.

Las actividades iniciadas el 10 de agosto en Guasave y Juan José Ríos concluyeron con un total de 122 armas de fuego destruidas, como parte de las acciones preventivas para disminuir los riesgos asociados con la presencia de armas en los hogares.

El programa continuará el próximo lunes 24 de agosto, cuando los módulos de canje serán instalados en Ahome, Choix y El Fuerte.

La estrategia continuará posteriormente en otros municipios de Sinaloa, incluida Culiacán y la zona sur, hasta cubrir todo el estado.

Para obtener información sobre el Desarme Voluntario, la ciudadanía puede comunicarse al 667 126 3780, mediante llamada telefónica o mensaje de WhatsApp.