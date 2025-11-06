México y Japón consolidan acuerdo energético para producir metanol de bajo carbono en Sinaloa

Las empresas Transition Industries LLC y Mitsubishi Gas Chemical Company (MGC) firmaron una carta de intención para la venta de metanol a largo plazo, proveniente del proyecto Pacífico Mexinol, que se construirá en el municipio de Ahome, Sinaloa.

La planta será una de las mayores del mundo en producción de metanol con emisiones ultrabajas de carbono.

El acuerdo fue suscrito en la capital japonesa y contó con la presencia del Secretario de Economía de Sinaloa, Feliciano Castro Meléndrez, quien participó como testigo en representación del Gobernador Rubén Rocha Moya.

También asistieron Rommel Gallo, director ejecutivo de Transition Industries; Masahiko Naito, directivo de MGC, y Sergio Sierra Bernal, encargado de Asuntos Económicos de la Embajada de México en Japón.

El convenio establece que Transition Industries suministrará a MGC aproximadamente un millón de toneladas métricas de metanol al año, equivalente al 50 por ciento de la producción total de la planta, por un periodo inicial de 10 años.

Con ello se asegura la comercialización del producto en el mercado asiático y se consolida la posición de México y Sinaloa como proveedores estratégicos de energía limpia.

Durante el acto, el Secretario Feliciano Castro destacó la magnitud del proyecto, cuya inversión supera los 3 mil 300 millones de dólares, y reconoció que la alianza con MGC y el respaldo del Banco Mundial, a través de la Corporación Financiera Internacional (IFC), permitirán garantizar la operación del complejo industrial y la generación de empleos en la región norte del Estado.

El proyecto Pacífico Mexinol, desarrollado por Transition Industries, se construirá en la comunidad de Paredones, a nueve kilómetros del puerto de Topolobampo, y tendrá una capacidad de 2.1 millones de toneladas anuales de metanol.

Su objetivo es abastecer al mercado internacional con un producto de bajo impacto ambiental que contribuya a la transición hacia energías más limpias.

En junio de este mismo año, Transition Industries firmó en la Ciudad de México contratos clave para el desarrollo de la planta, con la participación de empresas internacionales como Grupo Maire (NextChem), que aportará la tecnología y diseño; Samsung E.A. Co., Ltd. y Techint S.A., encargadas de la construcción, y Siemens, responsable de la automatización y el control energético.

De acuerdo con las proyecciones, el complejo generará más de 4 mil 500 empleos directos e indirectos durante su construcción y operación, y colocará a Sinaloa en una posición destacada dentro de la industria química sustentable.

El metanol producido servirá como insumo para los sectores químico, farmacéutico, automotriz, alimentario y energético, con destino principal a los países del mercado Asia–Pacífico.

Con esta alianza, México y Japón fortalecen su cooperación económica y tecnológica en materia energética, y Sinaloa se integra a la cadena global de producción de materiales de bajo carbono vinculados a la nueva economía verde.