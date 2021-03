$!Mil 300 elementos vigilan Ahome por vacaciones de Semana Santa

“Vamos a vigilar todas las playas, balnearios y centros ceremoniales de Ahome. Se aplicará el Bando de Policía y algunas prohibiciones que el Ayuntamiento hará a través de Inspección y Normatividad”, advirtió.

Se permitirá el ingreso a la playa de El Maviri hasta un 50 por ciento de la capacidad de su estacionamiento, y la permanencia será hasta las 18:00 horas, mismo horario en que se cerrará el malecón de Topolobampo.

No se podrá acampar en las playas, no se permitirá la instalación de templetes con música, no habrá venta de cerveza, y no podrán acceder cuatrimotos y razers a la playa.