$!Mocorito recibe a aficionados para seguir el arranque del Mundial 2026 en pantalla gigante

Mocorito se convirtió este jueves en uno de los puntos de encuentro para seguir el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, al albergar la transmisión del partido inaugural entre México y Sudáfrica mediante pantallas instaladas en espacios públicos del Pueblo Mágico. Decenas de aficionados se reunieron para presenciar el encuentro, en una actividad coordinada entre el Ayuntamiento de Mocorito y el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Turismo.

El Alcalde Enrique Parra Melecio destacó que Mocorito fue designado como sede de transmisión de la jornada inaugural, mientras que otros Pueblos Mágicos de Sinaloa participarán en fechas posteriores. “Mocorito viene siendo sede de transmisión del evento del Mundial. A partir de las 11 de la mañana inicia el evento nacional y estamos organizados para recibir a la gente que nos va a visitar porque vamos a tener visitas de diferentes lugares del estado y de aquí de Mocorito, del Pueblo Mágico y de lugares aledaños”, expresó.

El Presidente Municipal señaló que la organización se realizó de manera conjunta con el Gobierno estatal, la Secretaría de Turismo y las autoridades municipales para garantizar el desarrollo del evento. “Nos organizamos conjuntamente con el Estado, con la Secretaría de Turismo, con la gobernadora Yeraldine y el Ayuntamiento de Mocorito; revisamos todo esto para el día de hoy”, indicó.

Como parte de los preparativos, se acordó la presencia de corporaciones de seguridad y cuerpos de auxilio para atender cualquier eventualidad durante la concentración de aficionados. “Tengamos aquí gente del Ejército, Guardia Nacional, Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Bomberos y Cruz Roja, todos para estar al pendiente del evento. Eso es lo que tenemos organizado”, comentó. Aunque se esperaba la llegada de visitantes de distintas comunidades y municipios cercanos, el alcalde reconoció que no se tenía una estimación precisa de asistencia.