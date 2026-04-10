Movimiento Ciudadano apuesta por la pacificación de Sinaloa y se perfilan para la elección de 2027

LOS MOCHIS._ En un esfuerzo por consolidar la estructura del partido de cara a los próximos retos electorales y legislativos, la Diputada local por Movimiento Ciudadano, Elizabeth Montoya Ojeda, encabezó una rueda de prensa acompañada de liderazgos regionales, en donde reafirmó el compromiso de “movimiento naranja” por la pacificación del Estado y brindó su respaldo al nuevo coordinador estatal, Sergio “El Pío” Esquer Peiro.

Montoya Ojeda celebró la integración de un frente unido bajo la nueva dirigencia estatal, destacando los valores y la visión del sector agrícola que representa Sergio Esquer.

“Sabemos que a partir de su nombramiento, somos un solo equipo, somos un equipo que tenemos las mismas ganas de transformar a nuestro estado en un estado de tranquilidad, en un estado de paz, donde los ciudadanos podamos transitar de manera libre y tranquilos”, expresó.

Montoya Ojeda describió a Sergio Esquer como “un hombre de bien, trabajador, de familia”, y subrayó que cuenta con grandes propósitos para Sinaloa en rubros clave como el desarrollo, la agricultura, la educación, la salud y el bienestar de la niñez.

En el evento, también reconoció el trabajo de los coordinadores municipales de la zona norte y agradeció la presencia de la delegada estatal de MC, Fernanda Rivera.

La rueda de prensa también sirvió para enviar un mensaje de solidaridad al Diputado Sergio Torres, a quien Montoya describió como un gran amigo de más de 30 años.

La legisladora brindó una actualización optimista sobre su estado de salud, destacando su fortaleza y actitud positiva.

“No tenemos ninguna duda de que él se va a reincorporar y va a formar parte de este proyecto que él inició y del cual yo me siento muy orgullosa porque dejó un gran equipo. Nos ha dejado a lo largo de su trayectoria grandes enseñanzas, es una persona que tiene una capacidad para gestionar, para negociar, pero sobre todo con una visión de futuro muy clara”, puntualizó.

Desde la tribuna del Congreso del Estado, la Diputada aseguró que la bancada naranja continuará trabajando con fuerza y entusiasmo.

Adelantó que seguirán presentando iniciativas a favor de los sinaloenses, con un énfasis especial en la protección de niñas, niños y adolescentes, advirtiendo que no descansarán hasta lograr convertirlas en leyes.

Montoya Ojeda fijó la mirada en el próximo proceso electoral, mostrándose confiada en el crecimiento de Movimiento Ciudadano en la región.

“Estoy segura que con el impulso de nuestro coordinador estatal y de muchas ciudadanas y ciudadanos de bien, vamos a lograr en el 2027 tener grandes posiciones para poder cumplir nuestro anhelo que es tener un mejor Sinaloa”, asentó.