$!Muestra Sinaloa su historia y tradición en la Fiesta de las Velas de Cosalá

COSALÁ._ Cosalá vivió la tradicional Fiesta de las Velas, una de las celebraciones más emblemáticas de la entidad, que es un testimonio vivo de la fe, la cultura y la identidad sinaloense. Las calles del Pueblo Mágico se llenaron de cientos de personas que participaron en esta festividad que tiene con 300 años de antigüedad y que fue declarada Patrimonio Cultural Intangible en Sinaloa. De acuerdo con un comunicado, la secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna y la Presidenta Municipal Carla Úrsula Corrales, encabezaron la celebración que inició con el tradicional Vía Crucis, la procesión que guía la imagen de la Virgen de Guadalupe a través de las calles iluminadas únicamente por miles de velas.









“Feliz de estar esta noche en la Fiesta de las Velas, una tradición que supera los 300 años y que es patrimonio cultural intangible de todas y todos los sinaloenses; hoy se iluminan los hogares para iluminarle el camino a la Virgen y que llegue a bendecirnos, es una tradición única en el país, que refleja la fe, la unión y la identidad de nuestra gente”, señaló la funcionaria estatal. También se ofreció un festival cultural en el que participaron los bramadores de Cosalá, la Compañía de Danza Proyección Folclórica de la Universidad Autónoma de Sinaloa y la Rondalla Voces y Cuerdas del Mañana, entre otros talentos locales. Este espectáculo místico y único transforma a Cosalá en un “Sendero de Luz” y refuerza su posicionamiento como un destino cultural clave en el estado. “Quiero agradecer profundamente a todas y todos los cosaltecos: a quienes pusieron sus velas, quienes hicieron su altar, quienes participaron y acompañaron desde sus hogares, a estudiantes, profesoras y profesores, madres y padres de familia, y a cada persona que hizo posible que esta hermosa celebración se mantenga viva”, destacó.







