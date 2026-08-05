$!Municipio, sector Salud y colectivas feministas unen fuerzas por el aborto seguro y sin prejuicios en Ahome

Melissa Estavillo Zavala, titular de la Secretaría de las Mujeres en el municipio, calificó este encuentro como un hito en la defensa de los derechos reproductivos en la región.

A través de la jornada de capacitación denominada “Aborto Seguro”, impulsada por la Secretaría de las Mujeres del Municipio, se trazó una ruta crítica de atención que involucra al personal del Hospital IMSS-Bienestar y a representantes de las colectivas Violetas Ingobernables, Sororas Sinaloa y Soberanas Rebeldes.

LOS MOCHIS._ Para asegurar que ninguna mujer enfrente sola la decisión de interrumpir su embarazo y garantizar su derecho a la salud, se consolidó en Los Mochis una alianza sin precedentes entre el sector salud, el Gobierno de Ahome y la sociedad civil organizada.

“Que las mujeres sepan que no están solas, que tienen instituciones y espacios de la sociedad civil, mujeres organizadas que podemos acompañarlas y que vamos a estar en su proceso que no están solas y tampoco son cuestionadas debemos tener la claridad de cómo podemos acompañarlas”, mencionó la funcionaria, haciendo hincapié en que el objetivo central es brindar orientación.

Estavillo Zavala advirtió sobre el peligro mortal que representan los procedimientos clandestinos, resaltando que la canalización adecuada salva vidas.

Por el lado clínico, el Hospital General IMSS-Bienestar de Los Mochis se posiciona como un refugio seguro, no solo para las habitantes de la zona norte de Sinaloa, sino incluso para pacientes que se trasladan desde el vecino estado de Sonora.

María Berenice Vargas Durán, psicóloga adscrita al Programa de Violencia de Género del nosocomio, detalló que el protocolo inicia en el área de Tococirugía. Allí, las mujeres reciben una valoración ginecológica exhaustiva para determinar las semanas de gestación y elegir el método más seguro.

Dependiendo del cuadro clínico de cada paciente, el procedimiento médico puede ser ambulatorio, requerir hospitalización para la administración de medicamentos, o bien, si el equipo médico lo determina necesario, se recurre a la técnica de aspiración.

Más allá de la intervención física, Vargas Durán enfatizó que el hospital garantiza un acompañamiento psicológico continuo, asegurando un entorno de privacidad y respeto absoluto a la dignidad de cada paciente.

La jornada de trabajo concluyó con el compromiso de mantener una comunicación estrecha entre dependencias municipales, organismos de derechos humanos y el activismo feminista, cerrando filas para que el acceso a la salud reproductiva en Ahome sea una realidad tangible, segura y empática.