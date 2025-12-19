$!Navidad para Todos, distribuye 38 mil bolsas de dulces y 3 mil 500 despensas para festejos en sindicaturas de Ahome

LOS MOCHIS._ Con una logística que involucra a la estructura de síndicos, comisarios y la Secretaría de Bienestar, el Ayuntamiento de Ahome puso en marcha la distribución de artículos para la celebración de las Posadas 2025 en las distintas comunidades del municipio. El programa contempla la entrega de artículos destinados a reuniones vecinales, los cuales incluyen un total de 38 mil bolsas de dulces, piñatas, despensas alimenticias y bicicletas. Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, Presidente Municipal, encabezó el inicio de la jornada y señaló que la operación requirió el enlace directo con las autoridades auxiliares de la zona rural.





“Nos sentimos muy bien porque hemos tenido la oportunidad de acercarnos a las comunidades, de programar y coordinar esfuerzos con tesorería, con los compañeros de cada sindicatura y con los comisarios y comisarias”, declaró el Alcalde. La entrega se dividirá en etapas. El arranque comprende la dispersión de 12 mil bolsas de dulces y 100 piñatas. Posteriormente, se añadirán 26 mil bolsas de dulces, 500 piñatas y más de 3 mil 500 despensas para cubrir el resto de la temporada decembrina. El Alcalde dio instrucciones para garantizar que los artículos lleguen a los habitantes, enfatizando el propósito de integración social del programa. “No solamente es la bolsa, no solamente es el regalo o la cena; hay que llevar el mensaje de unidad y decirles: ‘No están solos, nos acordamos de todos ustedes’”, indicó.



