Navolato impulsa descuentos del 100% en multas y recargos durante el Buen Fin 2025

NAVOLATO._ Del 13 al 17 de noviembre, el Ayuntamiento de Navolato aplicará a la ciudadanía descuentos del 100 por ciento en multas y recargos, correspondientes a diversos conceptos municipales, como parte de los beneficios del Buen Fin 2025.

“Durante estos días, los contribuyentes podrán ponerse al corriente en el Impuesto Predial Urbano, el Impuesto sobre la Adquisición de Inmuebles y los pagos en Mercados Municipales, además de acceder a importantes descuentos en multas de tránsito”, dice el informe que difundió la oficina de prensa del Ayuntamiento cañero.

“Esta iniciativa tiene como finalidad brindar facilidades a la población para regularizar sus obligaciones y al mismo tiempo fortalecer la recaudación que se traduce en mejores servicios públicos para el municipio”.

Los pagos podrán realizarse en las ventanillas de Tesorería Municipal, así como en las sindicaturas de Benito Juárez, San Pedro y Ángel Flores “La Palma”, en un horario de lunes a viernes de 08:00 a 15:00 horas, y los días sábado y domingo de 09:00 a 13:00 horas.

El presidente municipal de Navolato, Jorge Rosario Bojórquez Berrelleza, destacó que este programa reafirma el compromiso del gobierno local con las familias navolatenses, al promover acciones que impulsen la responsabilidad ciudadana y al mismo tiempo incentiven la participación en un esquema de beneficio mutuo y que fortalece las finanzas municipales.

Para mayor información, la ciudadanía puede comunicarse al teléfono 672 114 5829 o consultar el sitio oficial www.navolato.gob.mx, donde se encuentra toda la información sobre esta campaña.

Asimismo, se invita a seguir las redes sociales oficiales del Ayuntamiento de Navolato para mantenerse al tanto de los programas y beneficios municipales:

Facebook: Ayuntamiento de Navolato

Instagram: @ayuntamientonavolato