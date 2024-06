Estos seis niños, más uno que no pudo asistir, son la generación completa de la Escuela Rural Justo Sierra, todo el año se esforzaron en sus estudios para poder disfrutar de este premio, un viaje a Mazatlán, ver por primera vez el mar y conocer el acuario más importante de México.

“El Gran Acuario de Mazatlán les deja muchísimas enseñanzas, la verdad voy encantada, tenía yo ya 6 años que no venía, voy encantada nomás de verlos a ellos emocionados con cada una de las cosas que nos han ido mostrando, que es lo que más me llena, vamos fascinados la verdad no hay palabras para agradecer todo lo que han hecho por nosotros este día”, afirmó la maestra Dalia Rodríguez.