‘No declinaría por nadie’, asegura Rosa Elena Millán

AHOME._ Luego de la declinación de Tomás Saucedo para sumarse a Rubén Rocha Moya, la candidata de Fuerza por México a la Gubernatura de Sinaloa señaló que no ha recibido invitaciones para unirse a otros proyectos y aseguró que no lo hará.

“No me lo han ofrecido y creo que no me lo han ofrecido porque conocen mi congruencia y saben que soy una mujer honesta, que los ideales por los cuales entré en este proceso son precisamente fortalecer la lucha política de las mujeres y ser una opción. No declinaría por nadie, sin duda”, dijo Rosa Elena Millán Bueno, durante su gira de este lunes en Los Mochis.

Justificó la decisión del abanderado del Partido Verde, señalando que los objetivos personales pueden ser muy diferentes y apuntó que no se puede garantizar que los seguidores del partido seguirán a su candidato y se reflejará en las urnas.

“Muchos verdes se pueden volver rosas”, advirtió.

En ese contexto, Millán Bueno consideró que esos anuncios de adhesiones solo tienen un sentido mediático que no siempre aporta a una campaña y se refirió al caso de Gladys Obeso, ex secretaria general de Fuerza por México en Sinaloa, que anunció su adhesión al proyecto de Mario Zamora dos semanas después de renunciar al partido por ‘diferencias internas con la dirigencia’.

“Esos son efectos mediáticos. Yo fui presidenta de un partido, ya sé lo que eso impacta... O sea, no veo esos movimientos multitudinarios que se van con uno o con otro”, expresó.

Dijo que llegar a donde está le ha costado mucho: ‘cerrar un ciclo y abrir otro’, luego de que no se le diera la candidatura por el PRI; enfrentar un proceso electoral ‘totalmente inequitativo’ y que en las encuestas ni siquiera la tomen en cuenta.

“Hemos notado mucho crecimiento a la posibilidad de que el cambio democrático en Sinaloa y la alternancia se dé y una mujer sea quien gobierne. En este sentido, hemos visto mucha simpatía hacia el dar la oportunidad a una mujer”, compartió.