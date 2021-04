GUASAVE._ El ser un ciudadano que no es el político tradicional y que en la búsqueda de la Alcaldía de Guasave no ha tenido que pactar con nadie le da una ventaja sobre el resto de los competidores, afirmó Martín Ahumada Quintero.

El abanderado de Morena y PAS expuso que se ha sentado con distintos organismos sociales y empresariales para escuchar sus propuestas e integrarlas, pero además les va a solicitar su opinión porque va a incluir la opinión de ellos sobre quiénes pudieran estar a cargo de puestos de gobierno importantes y hacer un gobierno juntos, que sea incluyente y tenga credibilidad.

“¿A quién le tengo que pagar yo cuotas?, yo no tengo compromisos más que con la sociedad, esa es mi ventaja porque no he tenido que pactar con nadie, simplemente soy un ciudadano que quiere servir a mi municipio y no tengo compromisos políticos”, sostuvo.

Ahumada Quintero no quiso opinar sobre las encuestas que han circulado porque la mejor medición es la que está encontrando todos los días en el toque de puertas casa por casa.

“Y la respuesta es muy elevada en la aceptación de que estemos como candidatos y que nos van a expresar su voto en las urnas el 6 de junio”, dijo.

Recalcó que los diferentes sectores le han manifestado que ven una política diferente, que traerá cambios sustantivos para el desarrollo del municipio.