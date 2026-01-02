No hubo saldo blanco por festejos de Año Nuevo en Ahome, reconoce Alcalde Antonio Menéndez

LOS MOCHIS._ Al realizar un balance sobre los festejos de Año Nuevo, el Presidente Municipal de Ahome, Antonio Menéndez De Llano Bermúdez, calificó el operativo de seguridad como positivo.

Destacó que, aunque se registraron incidentes relacionados con la pirotecnia, existe una notoria disminución en el uso de estos artefactos por parte de la ciudadanía en comparación con años anteriores.

Reconoció que el trabajo preventivo rindió frutos, observándose una mayor conciencia civil, aunque no se estuvo exento de percances materiales.

El Alcalde lamentó un hecho ocurrido en el Fraccionamiento Nuevo Horizonte, donde el uso irresponsable de pólvora por parte de menores de edad derivó en daños patrimoniales severos para una familia.

”Hubo algunos niños o jóvenes que estaban con algún artefacto pirotécnico y pues llegó a un vehículo que le tocó la casualidad, y ese vehículo sufrió una pérdida casi total. Y pues eso, para que vean la importancia de lo mismo”, detalló Menéndez De Llano.

Asimismo, informó sobre atenciones médicas brindadas en hospitales de Los Mochis a personas lesionadas por explosivos, aclarando que se trató de hechos ocurridos fuera de la jurisdicción municipal, específicamente en un municipio de reciente creación y otro caso proveniente del sur de Sonora, atendido en el Valle del Carrizo.

”Fueron hechos que se dieron fuera de nuestro municipio. Pero nos sigue preocupando el uso de pirotecnia; fue menos, ahí estuvimos viendo por eso estuve pendiente de los drones... hubo cuatro o cinco puntos donde se vio pirotecnia”, explicó.

Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, dijo que mantener el orden en Ahome es un desafío cada vez mayor debido a la expansión demográfica y vehicular que ha experimentado la ciudad en las últimas dos décadas.

”A pesar de que el parque vehicular tiene un aumento importante, entre el 40 y el 50 por ciento en los últimos 20 años, y lo mismo la ciudad, la mancha urbana cada vez ha crecido, un 42 por ciento al parecer... a pesar de eso, seguimos trabajando bien, hay buena coordinación”, puntualizó.

reconoció el comportamiento de los ahomenses durante la madrugada del 1 de enero, donde se registró un intenso movimiento por las visitas familiares después de las 12:00 horas.

Aseguró que los puntos de alcoholimetría y la presencia de funcionarios, incluidos regidores y el Secretario del Ayuntamiento, ayudaron a mantener el control.

”Vamos a seguir trabajando en la autodeterminación que tiene cada persona para tomar una mejor decisión y no afectar a terceros, no ponerse en riesgo a sí mismo ni a los demás, y mucho menos a nuestros animalitos”, concluyó.