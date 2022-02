‘No mentir, no robar y no traicionar, prediquemos con el ejemplo’, le dicen opositores a la planta de amoniaco a López Obrador

Con la visita del Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador al estado, el Colectivo Aquí No emitió un posicionamiento en el que señala que no permitarán las instalación de la planta de amoniaco por parte de la empresa GPO y ProMan, en la bahía de Ohuira en Topolobampo, Sinaloa.

“No mentir, no robar, no traicionar, prediquemos con el ejemplo, esos valores que lo caracterizan es momento de aplicarlos”, señala el comunicado.

“Decir no a la planta de amoniaco es decir no a la corrupción, es decir no al negocio de la clase política de Sinaloa, es decir no a la ilegalidad, es recuperar la fe en la justicia”.

En la misiva, el Colectivo expresó que como defensores del sistema lagunar Santa Maria-Topolobampo-Ohuira, se les ha obligado a hacer una lucha pacífica y es por ello la razón de este escrito.

“Le recordamos que no permitiremos la instalación de la factoría productora de amoniaco anhidro, de la empresa GPO y ProMan. Que pretende operar dentro de la bahía de Ohuira”, señala el Colectivo Aquí No.

Invitaron al Presidente, en que se próxima visita acuda a Topolobampo y sepa de viva voz el sentir de la población y conozca la importancia que tienen estas aguas para los habitantes.