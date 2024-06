José Domingo Vázquez Márquez, “Mingo”, candidato de Fuerza y Corazón por Sinaloa, mostró su inconformidad y desacuerdo con los resultados en la elección por la Presidencia Municipal de Ahome, ya que aseguró que este proceso estuvo tergiversado.

Pese a que Gerardo Vargas Landeros, su contendiente abanderado por Morena, recibió la constancia del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa que le acredita como el ganador de los comicios, señaló que no tiene validez puesto que aún hay recursos de impugnación por agotar.

“Esa constancia no tiene un valor jurídico, lo voy a llamar así, porque el proceso todavía no termina, hay otras instancias, otros tribunales a los que, les comento a todos ustedes, a los que vamos a ir. El out número 27, hablando beisbolísticamente, no ha caído y esto sigue vivo”, expresó.

“Sabemos de las inconsistencias, de todas las irregularidades que se presentaron durante el proceso, el mismo día de la elección. Ustedes se dieron cuenta de que cuando se abren 367 casillas se detectaron muchísimas inconsistencias”, acusó Vázquez Márquez.

Aseveró que Vargas Landeros no ganó de manera justa y legal la elección, debido a una serie de acciones presuntamente orquestadas por el morenista, por lo que rechazó los resultados emitidos por el Consejo Municipal Electoral de Ahome.

“Voy hasta el final, vamos a apegarnos, vamos a usar el recurso de impugnación, nuestros abogados se encargarán de ello. Y como vuelvo a repetir, no reconozco ese resultado a favor del espurio, que sigue siendo espurio por esta situación que se presentó de nuevo, esa vez que no ganó, legalmente no ganó”.

“La ciudadanía ahomense votó de nueva cuenta por su amigo ‘Mingo’ Vázquez, hay muchísimas cosas que se presentaron: una compra de votos masiva, las amenazas, esas amenazas, pues como todo un delincuente que es el candidato de Morena”, dijo “Mingo”.

La dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Roxana Rubio Valdez, continuó con las acusaciones del candidato. Ahondó que les genera sospecha el hecho de que en la zonas donde percibieron mayor apoyo a su coalición, aún no termine el recuento de votos.

Por otro lado, recriminó que el candidato de Morena que obtuvo la reelección, aprovechó su calidad de Alcalde con licencia para utilizar la estructura gubernamental.

“Esta elección no estuvo parcial, fue una elección imparcial, donde hubo compra de votos, embarazaron urnas, el Gobierno Municipal operando con todo a favor del señor Gerardo Vargas, y eso no es justo para la gente de Ahome”, dijo Rubio Valdez.

“Vamos a pelear hasta las últimas consecuencias, porque esta elección la ganamos, la ganaron ustedes, ciudadanos. Qué casualidad que aquí por ejemplo, en el conteo de las urnas en la zona urbana, aún no se ha hecho el reconteo, donde sabemos perfectamente bien que aquí en la zona urbana tuvimos mucha votación, y allá en la zona rural, prácticamente pues metieron zapato los de Morena”, sostuvo.

Paola Gárate Valenzuela, presidenta del PRI Sinaloa, reiteró el señalamiento en cuanto a que sufrieron una elección de Estado, con todo el poder en favor de su adversario.

Pidió que si en Morena están seguros de que su victoria fue limpia, permitan que otro recuento de sufragios para dar certeza de los resultados.

“Lo dijimos antes y lo reiteramos hoy: vivimos una elección de Estado. Las ocasiones que estuvimos aquí iniciamos mencionando, lo vimos, no solo en el excesivo derroche de recursos públicos, de intervención de funcionarios con responsabilidades que debían atender y descuidaron por estar metidos en la elección, de cuerpo entero. Eso se mantuvo previo a la campaña, durante la campaña y por supuesto el día ‘D’”.

“Si hay una certeza, si no tienen temor a que haya irregularidades, aquí hacemos una invitación cordial a que exista esa disposición de que se revisen, esos que antes tanto decían de que ‘voto por voto, casilla por casilla’ yo creo que ya se les olvidó, y hoy pues no quieren que se haga una revisión puntual y eso causa extrañeza”, expuso Gárate Valenzuela.