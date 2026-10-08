$!Nuncio Apostólico oficia multitudinaria misa en Los Mochis; pide a frenar la violencia en Sinaloa

LOS MOCHIS._ En medio del clima de violencia que ha trastocado la vida de múltiples familias sinaloenses, el Nuncio Apostólico en México, Monseñor Joseph Spiteri, lanzó un urgente llamado a la pacificación del estado durante una misa que congregó a miles de fieles este jueves en el Centro de Usos Múltiples de Los Mochis. Como parte de su visita pastoral a la Zona Norte, el enviado del Papa León XIV fue el portador de un mensaje de consuelo, pero también de un firme exhorto a la acción comunitaria, al pedir a los ciudadanos no quedarse de brazos cruzados, abandonar la indiferencia y convertirse en verdaderos constructores de paz.

Spiteri dirigió unas palabras en las cuales dijo que llamó a amarse los unos a los otros como lo ha hecho el Señor, haciendo énfasis en ser constructores de paz durante su homilía. El representante vaticano enfatizó que el amor al prójimo exige acciones tangibles y no solo buenas intenciones. Llamó a la feligresía a salir de la comodidad para arropar con sensibilidad, cariño y ternura a quienes sufren algún tipo de necesidad, transformando el entorno mediante el servicio desinteresado y sin afán de imponer ideologías. El punto más emotivo de la eucaristía se vivió durante las peticiones, marcadas por la realidad local. Ante un CUM abarrotado, resonó la súplica unánime para que terminen las armas y el derramamiento de sangre en Sinaloa tras la ola de violencia que azota al estado.





Las oraciones buscaron el consuelo y la fortaleza para las familias que han sido víctimas de la delincuencia, para que logren sanar sus heridas. Asimismo, el Nuncio dirigió un mensaje claro a la esfera pública, pues oró por los gobernantes y las fuerzas de seguridad, pidiendo que actúen con verdadera eficacia para proteger a la ciudadanía y restablecer las condiciones de justicia.







En un acto de reconciliación cristiana, Spiteri también dedicó una intención a los integrantes de los grupos del crimen organizado, pidiendo que el Espíritu Santo toque sus corazones, abandonen las rutas delictivas y permitan que la tranquilidad regrese a la sociedad. La multitudinaria ceremonia religiosa en Los Mochis se consolida como uno de los eventos más significativos de la gira del Nuncio Apostólico por la entidad, donde continuará sosteniendo encuentros de diálogo tanto con el clero local como con diversos sectores civiles.