$!Obras Públicas intensifica bacheo por estragos de lluvias en Ahome

LOS MOCHIS._ El deterioro de las vialidades a consecuencia de las recientes lluvias ha obligado al Ayuntamiento de Ahome a redoblar esfuerzos, desplegando un programa de bacheo diario que abarca tanto la mancha urbana de Los Mochis como las distintas comunidades rurales del municipio. Jesús Ernesto Tapia Castro, director de Obras Públicas, detalló que estas acciones permanentes responden a una instrucción directa del Alcalde Antonio Menéndez, ante la urgencia de atender los reportes ciudadanos y evitar que los automovilistas sufran averías en sus vehículos o algún tipo de accidente.

“Estamos haciendo bacheo diario. Son trabajos que tenemos que hacer regularmente todos los días”, reiteró. Para dar mayor cobertura, las cuadrillas están aplicando actualmente carpeta asfáltica. Tapia Castro reconoció que, si bien este material tiene una vida útil menor en comparación con el concreto hidráulico, su costo accesible permite optimizar los recursos disponibles y reparar una cantidad significativamente mayor de baches, manteniendo las calles transitables. El origen de la contingencia, explicó, radica en la combinación del exceso de humedad y la fricción vehicular.

“Hay que dejar bien claro que son resultado de las lluvias. Cada año es lo mismo porque el agua se queda estancada un tiempo y, junto con el tráfico, termina provocando estos daños”, puntualizó. Para contrarrestar este ciclo de deterioro, las dependencias municipales también trabajan en facilitar el escurrimiento del agua. El objetivo es evitar encharcamientos prolongados, ya que la humedad constante es el principal acelerador de la destrucción del pavimento. Tapia Castro aclaró que el uso de asfalto no es simplemente un “mejoralito”, sino una estrategia técnica planeada para resistir la actual temporada de lluvias y el resto del año.