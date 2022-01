OP Ecología dejará concesión del servicio de recolección de basura en Ahome, se la entregarán a RCRWTE

LOS MOCHIS._ La empresa OP Ecología dejará, ‘por voluntad propia’, la concesión del servicio de recolección de basura en Ahome, y se le otorgará a RCRWTE de México, filial de la británica ReCycled Refuse International Limited.

La tarde del miércoles, en una sesión extraordinaria que se celebró vía Zoom, el Cabildo aprobó por unanimidad otorgarle la concesión a RCRWTE por un periodo de 25 años.

Este jueves, el Alcalde Gerardo Vargas Landeros ofreció rueda de prensa para informar sobre la declinación de OP Ecología y los motivos para aceptar la propuesta de RCRWTE.

“Esta administración quiere iniciar que el municipio de Ahome entre a la era de la sustentabilidad, que entremos a la economía circular y a la Agenda ONU 20-30, que significa ser lo más limpios en el tema de las nuevas energías. Vamos a ser el primer municipio en el Estado y de los primeros en el País en empezar a manejar energías limpias, y vamos a entrar con el tema de la basura”, expuso.

“Platicamos con la empresa OP Ecología y le pedimos que cambiara su tratamiento, su forma de estar haciendo no nomás la recolección sino la disposición de los residuos sólidos urbanos, y ellos, de manera muy correcta y la verdad con un gran compromiso con el municipio de Ahome, nos dijeron que no podían, porque se requiere de inversiones importantes y la empresa no puede hacerlo”, agregó.

Según el Alcalde, OP Ecología manifestó su intención de retirarse por voluntad propia de la prestación del servicio, y a partir de ello se analizaron dos propuestas: la de RCRWTE y una de FERPA Procesos Ecológicos México. Sin embargo, ésta última se desechó porque el costo era igual al que se tiene con OP Ecología, pero requería la construcción de otro relleno sanitario.

RCRWTE tardará aproximadamente un año en construir su planta tratadora y recicladora, que podría ubicarse entre Juan José Ríos y Ruiz Cortines, en la que invertirá 150 millones de dólares, y que generará alrededor de 150 empleos directos.

En ese sentido, el Alcalde Vargas descartó la posibilidad de que se genere un impasse en el que OP Ecología deje de operar y RCRWTE todavía no esté listo para asumir el servicio, provocando otra crisis de basura como la que se registró hace dos meses.

“Tenemos la firma en un documento oficial, legal, por parte de OP, de acompañarnos hasta el momento que opere la nueva empresa, que está esperando nomás que firmemos el contrato de concesión para iniciar los trabajos de la construcción de la planta”, dijo.

Uno de los compromisos de RCRWTE es sanear los terrenos en los que se ubican los rellenos sanitarios de Ahome, en las inmediaciones del Ejido Choacahui.

Como la empresa requiere mil toneladas diarias de residuos sólidos urbanos para su operación, y en Ahome se generan casi 600, también está en negociaciones con los gobiernos de Culiacán, Guasave, Salvador Alvarado y Mocorito.

LA EMPRESA

ReCycled Refuse Waste To Energy, abreviado RCRWTE, es una empresa legalmente constituida mediante la escritura pública 31354 en Cajeme, Sonora, inscrita en el Registro Público del Comercio bajo el folio electrónico número N2019062732.

Su giro es la generación, transporte, construcción de infraestructura, transmisión y distribución de cualquier clase de energía permitido por la Ley, así como la recolección de basura, su transformación, industrialización, comercialización, y generación de energía, entre otras.

Su matriz, ReCycled Refuse International Limited, tiene 43 años de experiencia y actualmente tiene concesiones en todos los países que conforman la Unión Europea. En México, ya brinda sus servicios en Aguascalientes y en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

CÓMO OPERARÁ

RCRWTE se compromete a contratar a todas las personas que actualmente laboran en el servicio de recolección de basura, y éste tendrá un costo fijo, durante toda la vida del contrato, de 645 pesos por tonelada recolectada.

En su planta implementará un sistema denominado RCR-STAG, Steam Treatment And Generation, que consiste en tratamiento y generación de vapor por termo-hidrólisis a temperaturas de 180 grados, que en menos de 60 minutos convierte los orgánicos en fibra celulosa, sanitiza los reciclables antes de proceso, y el vapor se convierte en gas de síntesis para iniciar un proceso de producción de combustibles sintéticos.

Procesará todo tipo de residuos: sólidos urbanos (orgánicos e inorgánicos), tóxicos, neumáticos, material peligroso, autos y chatarra, polímeros, fármacos, hospitalarios, pilas y baterías, escombros de construcción, pinturas, aceites, de mataderos, biomasa, así como aguas tóxicas, contaminadas o saladas.

Se obtendrán productos comercializables como etanol y diesel, entre otros, y el Ayuntamiento recibirá anualmente el 25 por ciento de los rendimientos antes de impuestos de la comercialización de esos productos. De esta forma, se estima que en unos cuatro o cinco años el servicio ya no represente un costo sino una ganancia.

Para la recolección de la basura, RCRWTE utilizará Hydrogen Fuel Cell Technology Refuse Trucks,vehículos híbridos sin motor a base de hidrógeno con batería que no necesita recarga. Además, instalará contenedores en diferentes sectores para evitar tiraderos clandestinos urbanos.

La empresa garantiza el cumplimiento del contrato mediante una póliza ‘Platino AA’ del mercado de seguros británico Lloyd’s of London, con una fianza de 50 millones de euros.

ANTECEDENTES

En agosto de 2020, durante la administración de Manuel Guillermo Chapman y mediante un proceso con tintes arbitrarios, se hizo a un lado a la empresa PASA para que OP Ecología asumiera el servicio de recolección, tras una dictaminación fast track de la Comisión de Hacienda del Cabildo que se votó por el pleno sin explicar el contenido de las cláusulas a modificar en el contrato.

La entonces Síndica Procuradora, Angelina Valenzuela Benites, reclamó que se le otorgó a OP Ecología una prórroga de 365 días para que cumpliera algunos requisitos, incluida la construcción de un relleno sanitario, para el cual no tenía permiso de Semarnat.

Ahora como regidora morenista, Valenzuela Benites dijo que la llegada de RCRWTE era una asignatura pendiente para ella, pues casi se cumplió su pronóstico de una crisis sanitaria debido a las deficiencias operativas de OP Ecología.

Asimismo, indicó que todo el cuerpo de Regidores pidió blindar el contrato de RCRWTE para que otra administración no frene el desarrollo que representa en cuanto a sustentabilidad.