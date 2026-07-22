$!Operador de maquinaria pesada sobrevive tras tocar de manera accidental cables de la CFE al suroriente de Los Mochis

Los hechos se registraron en las inmediaciones del cruce de las calles Álamos y Prado Plateado.

LOS MOCHIS._ Un accidente laboral movilizó a los cuerpos de auxilio la mañana de este miércoles, luego de que un operario de retroexcavadora sufriera una descarga eléctrica tras hacer contacto de manera accidental con el tendido eléctrico de la Comisión Federal de Electricidad.

De acuerdo con el reporte emitido por la Coordinación Municipal de Protección Civil, el trabajador se encontraba maniobrando la pesada unidad para remover un árbol cuando el brazo de la máquina alcanzó los cables conductores de energía.

El impacto generó un flamazo y una suspensión inmediata del suministro eléctrico en varias manzanas a la redonda.

Pese a lo aparatoso del accidente y a la magnitud de la corriente, el operador logró mantenerse consciente, aunque con quemaduras y múltiples malestares derivados de la fulguración.

De inmediato, vecinos del sector que atestiguaron el percance dieron aviso a las líneas de emergencia 911.

Paramédicos adscritos a los Servicios de Urgencias Médicas Municipales de Ahome arribaron al sitio para brindarle los primeros auxilios prehospitalarios y, posteriormente, coordinar su traslado urgente a la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social para una revisión médica.