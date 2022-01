Operativo de seguridad por Año Nuevo fue óptimo, pero no exitoso, dice Alcalde de Ahome

LOS MOCHIS._ A diferencia de Navidad, el Alcalde Gerardo Vargas Landeros consideró que el operativo de seguridad y protección ciudadana por Año Nuevo fue óptimo pero no exitoso.

“Nos fue muchísimo, ¡muchísimo! mejor que la semana de Navidad”, expresó Vargas Landeros.

“Exitoso no, porque tuvimos un fallecimiento, no producto de violencia, que quede claro, y mientras haya una circunstancia de esas no podemos decir eso, pero sí puedo decir que tuvimos un operativo óptimo, en el sentido de que las corporaciones policiacas se aplicaron y que la amplísima mayoría de la sociedad pues hizo lo que le correspondía”, agregó.

Del operativo de Navidad se reportó que un hombre murió tras recibir un balazo en una riña familiar, dos jóvenes murieron atropellados en carretera y un hombre murió tras sufrir una volcadura, pero en aquella ocasión el Alcalde dijo que el operativo sí funcionó porque esos casos se registraron lejos de la ciudad.

Ahora, aseguró que no hubo violencia en el municipio durante la Noche Vieja, y solo mencionó como caso lamentable la muerte de un joven ‘que andaba desvelado’ y sufrió un canalazo alrededor de las 7:30 horas del 1 de enero, señalando que ‘son situaciones ajenas a la autoridad’.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que no hubo reportes de disparos de arma de fuego ni se detectaron durante los recorridos de vigilancia, mientras que en el operativo Alcoholímetro solo detuvieron a tres personas entre el viernes y este domingo.

El Alcalde Vargas Landeros destacó la confiscación de 350 kilos de pirotecnia durante el operativo por Año Nuevo, y que no se registraron heridos, a diferencia de Navidad, cuando se atendió a 10 personas lesionadas y algunos sufrieron amputación de dedos.

En ese sentido, expuso que mediante una denuncia anónima se reportó que en algunos lugares ‘cerca del basurón’ había gente fabricando cohetes de manera clandestina, y también detectaron venta de pirotecnia vía telefónica.