$!Organizan en Los Mochis la Marcha Rosa 2026 para generar conciencia sobre el cáncer de mama y su prevención

LOS MOCHIS._ Con el mensaje de que el autocuidado debe ser una prioridad sin espacio para el temor o el pudor, ciudadanas, funcionarios y familias enteras se vistieron de color rosa para recorrer las calles de Los Mochis en la Marcha Rosa 2026, jornada de concientización organizada por el Sistema DIF Ahome en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. El contingente partió desde las instalaciones de la dependencia asistencial y concluyó su trayectoria en la explanada del Palacio Municipal, donde el mensaje preventivo se combinó con la activación física mediante una clase de zumba a cargo del programa “Tu Parque en Movimiento”.





Al encabezar el contingente, la presidenta del DIF Ahome, Marissa Menéndez de Llano Chávez, instó a las mujeres del municipio a romper la tendencia de postergar la atención médica personal por atender primero los compromisos cotidianos. “El cáncer nos puede llegar a todas y sólo nosotras podemos poner nuestro bienestar como prioridad. Así como cuidamos de nuestros hijos, como cuidamos de nuestros padres, como se cuida el hogar, el trabajo, así debemos cuidar nuestro cuerpo y nuestro futuro”, mencionó. Menéndez de Llano Chávez reconoció que la pena y el temor al diagnóstico siguen siendo obstáculos reales que alejan a la población de las revisiones de rutina, por lo que subrayó el verdadero objetivo de estas movilizaciones comunitarias. “Si hoy, de todas las mujeres que estamos aquí, una sola toma la decisión de vencer el miedo, de vencer el pudor, de ir al médico, esta caminata ya cumplió su propósito”, afirmó, agradeciendo además el respaldo del Alcalde Antonio Menéndez de Llano Bermúdez a las iniciativas de salud integral para las ahomenses.

Durante el evento, la Directora de Salud Municipal, doctora María Isabel Astorga Soto, subrayó que la mastografía es el estudio clave para identificar alteraciones preclínicas incluso antes de que existan síntomas visibles o palpables, recomendando su aplicación en mujeres a partir de los 40 años. Como acción concreta de la jornada, las autoridades distribuyeron pases para mastografías gratuitas dirigidos a las asistentes, indicaciones para las beneficiarias y como único requisito se pide presentar su credencial de elector, donde se les dará la atención directa, sin necesidad de agendar cita previa.



