Pago de nómina absorbe casi todo el presupuesto anual de Guasave, reconoce Alcaldesa

La Alcaldesa de Guasave, Cecilia Ramírez Montoya, reconoció que, actualmente, casi el 100 por ciento del presupuesto se destina al pago de nómina, tras la desincorporación de Juan José Ríos como sindicatura.

Explicó que, la municipalización de Juan José Ríos provocó una disminución en las participaciones, mientras el Ayuntamiento conservó obligaciones laborales como empleados sindicalizados, jubilados y otros pasivos.

“... nos quedamos con todos los pasivos empleados, sindicalizados y jubilados. Eso nos metió en un problema porque tenemos más alta la nómina que las participaciones”, señaló.

Indicó que ante esta situación el municipio implementó acciones para incrementar la recaudación.

Entre las medidas adoptadas mencionó la actualización de claves catastrales y otras estrategias que han permitido mantener un equilibrio financiero.

Ramírez Montoya detalló que actualmente casi la totalidad del presupuesto municipal se destina al pago de salarios, lo que deja un margen muy reducido para otros rubros.

“Ahorita casi el 100 [por ciento]”.

-¿O sea que no se deja nada para servicios públicos, prácticamente?

“Lo de servicios públicos y todo eso, pues ya queda presupuestado en el presupuesto de egresos, pero está muy, muy ajustada, muy ajustada a la nómina porque son mucha gente sindicalizada”.

Detalló que el Ayuntamiento tiene al menos 3 mil trabajadores sindicalizados, mientras que el personal de confianza es reducido.

La alcaldesa también consideró que el otorgamiento constante de bases laborales ha perjudicado las finanzas municipales, ya que el incremento de trabajadores sindicalizados sin planeación podría poner en riesgo la sostenibilidad del Ayuntamiento.

Señaló que esta práctica debe revisarse para evitar que el municipio enfrente problemas mayores en el futuro, al no poder sostener el pago de la nómina.

“... la cantidad de personas que se integran a los sindicatos sin pensar en un futuro para el municipio. Yo creo que eso se tiene que detener porque va a llegar el momento que se va a desplomar el municipio porque no va a poder sostener la nómina”.

Reiteró que la actual situación financiera se originó principalmente tras la desincorporación de Juan José Ríos, por lo que el gobierno municipal continúa implementando acciones para equilibrar el gasto y fortalecer los ingresos.

“... ahorita fue a raíz de la desincorporación de Juan José Ríos, que nosotros estamos tratando de equilibrar esos, trabajando en muchas acciones que permitan equilibrar el gasto”.