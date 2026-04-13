$!Palacio Municipal de Ahome se tiñe de color azul al promover la empatía y la inclusión social del espectro autista

“Esta acción va más allá de un día; como autoridad caminaremos a su lado para apoyarlas. Ya estuvimos con ustedes, familias de La Casita Azul, en días pasados iluminando el Teatro de la Ciudad, y hoy lo hacemos aquí en Palacio Municipal, con el firme compromiso de seguir a su lado”, expresó.

El acto protocolario estuvo encabezado por Marissa Menéndez de Llano Chávez, Presidenta del Sistema DIF Ahome, quien acudió en representación del Alcalde, Antonio Menéndez de Llano Bermúdez. Durante su intervención, la funcionaria accionó el interruptor principal y destacó que el recinto mantendrá esta iluminación especial a lo largo de toda la semana como un recordatorio visual del compromiso gubernamental con la inclusión.

LOS MOCHIS._ En un llamado a la sociedad para fomentar el respeto y la solidaridad, el Gobierno Municipal de Ahome iluminó de azul las instalaciones de su Palacio Municipal la noche de este lunes 13 de abril, uniéndose a las jornadas de visibilización por el Día Internacional de Concienciación sobre el Autismo.

La organización de este encuentro ciudadano recayó en el Instituto para la Inclusión y Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Municipio de Ahome (IMDIS). Su director, Carlos Martín Valenzuela Navarro, aprovechó su mensaje para reconocer el respaldo permanente del Presidente Municipal, quién le ha permitido concretar eventos de esta magnitud y fortalecer el seguimiento que el Instituto brinda a personas con distintas discapacidades.

El momento más emotivo de la velada fue protagonizado por las representantes de la sociedad civil. Blanca Solano, presidenta de la agrupación La Casita Azul Autismo Los Mochis, y Corina Favela, madre de un menor dentro del espectro, tomaron la palabra para reflexionar sobre el significado de este acto. Ambas coincidieron en que ver el edificio teñido de azul no es solo un adorno, sino la promesa de un acompañamiento real.

“En verdad muchas gracias por estar a nuestro lado. Esperamos que sigan así, como lo han hecho los últimos años a través del IMDIS, que no nos deja de la mano”, manifestaron visiblemente conmovidas.

Previo al encendido oficial, la jornada en los patios del Ayuntamiento incluyó una dinámica simbólica. Asistentes, ciudadanos y un nutrido grupo de funcionarios públicos entre ellos las regidoras María Esther Robles Soto, Yeniva Gámez López, Aurora Alcántar y Rosa Margarita Velázquez fueron las encargadas de liberar decenas de globos azules al aire.

Con este gesto, la actual administración municipal reiteró su obligación de sumar esfuerzos y atender de manera prioritaria las necesidades de las familias que viven y navegan diariamente el espectro autista en Ahome.