$!PAN urge al Alcalde de Ahome frenar entubamiento del dren Rosales por riesgo de inundaciones

LOS MOCHIS._ El Partido Acción Nacional lanzó un llamado al Alcalde de Ahome, Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, para que frene las intenciones de particulares de entubar el dren pluvial Rosales, ubicado en el fraccionamiento San Fernando, ante el temor de que se repitan escenarios de desastre por inundaciones en el sector sur poniente de la ciudad.
María Gabriela Rodríguez González, presidenta del Comité Directivo Municipal del PAN, advirtió que el permitir este tipo de obras se pondría en un riesgo latente no solo a dicho fraccionamiento, sino también a colonias vecinas como la Salvador Esquer, Margarita y Texas, zonas vulnerables en temporal de lluvias.
La líder opositora sostuvo que la exigencia no solo es un capricho político, sino una cuestión técnica de seguridad. Aseguró que existen dictámenes y posturas de Protección Civil que desaconsejan la modificación del cauce mediante entubamiento, debido al volumen de agua que desfoga por esa vía.
“San Fernando ya ha sufrido afectaciones graves. Las familias saben lo que significa que el agua no tenga salida. Hablamos de dictámenes técnicos, hablamos de familias en riesgo, por eso desde el PAN hacemos un llamado firme y directo al Presidente Municipal, Antonio Menéndez: no autorice obras que pongan en peligro a la gente por beneficiar a desarrolladores”, indicó Rodríguez González.
Además del riesgo hidráulico, el PAN puso el dedo en la llaga sobre una presunta irregularidad administrativa que data de años atrás. Según documentos presentados por los vecinos, existen registros de donación de 1998 que avalan 6 mil metros cuadrados como áreas verdes municipales.
Sin embargo, los colonos denuncian que, mediante una “maniobra oscura” en una pasada sesión de Cabildo, estos terrenos aparecieron repentinamente como propiedad privada, despojando a la comunidad de sus espacios de esparcimiento.
Este conflicto estalló públicamente el 24 de octubre de 2025, cuando los residentes bloquearon el bulevar Antonio Rosales y la calle Mariano Escobedo, exigiendo claridad legal sobre el predio.
Ante este escenario, la dirigencia panista exigió al Ayuntamiento de Ahome no ser cómplice de un posible despojo y revisar a fondo la situación legal del terreno antes de otorgar cualquier licencia de construcción o modificación al sistema de drenaje pluvial.
“Desde el PAN le decimos muy claro y de frente Ahome no está en venta, San Fernando no es una moneda de cambio y el poder público no es un botín”, declaró Rodríguez González.