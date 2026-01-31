$!PAN urge al Alcalde de Ahome frenar entubamiento del dren Rosales por riesgo de inundaciones

LOS MOCHIS._ El Partido Acción Nacional lanzó un llamado al Alcalde de Ahome, Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, para que frene las intenciones de particulares de entubar el dren pluvial Rosales, ubicado en el fraccionamiento San Fernando, ante el temor de que se repitan escenarios de desastre por inundaciones en el sector sur poniente de la ciudad.

María Gabriela Rodríguez González, presidenta del Comité Directivo Municipal del PAN, advirtió que el permitir este tipo de obras se pondría en un riesgo latente no solo a dicho fraccionamiento, sino también a colonias vecinas como la Salvador Esquer, Margarita y Texas, zonas vulnerables en temporal de lluvias.

La líder opositora sostuvo que la exigencia no solo es un capricho político, sino una cuestión técnica de seguridad. Aseguró que existen dictámenes y posturas de Protección Civil que desaconsejan la modificación del cauce mediante entubamiento, debido al volumen de agua que desfoga por esa vía.

“San Fernando ya ha sufrido afectaciones graves. Las familias saben lo que significa que el agua no tenga salida. Hablamos de dictámenes técnicos, hablamos de familias en riesgo, por eso desde el PAN hacemos un llamado firme y directo al Presidente Municipal, Antonio Menéndez: no autorice obras que pongan en peligro a la gente por beneficiar a desarrolladores”, indicó Rodríguez González.