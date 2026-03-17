$!Paralizan clases en Conalep Sinaloa; acusan protección a docentes violentos en Los Mochis

LOS MOCHIS._ En exigencia de espacios seguros y el cese a la impunidad, este martes los 20 planteles del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sinaloa amanecieron con labores paralizadas. El Sindicato de Trabajadores Académicos (Sintaceptesin) activó un paro escalonado que agrupa a 425 docentes, como medida de protesta ante la omisión oficial frente a presuntos actos de violencia registrados en el plantel Mochis 1. La manifestación, que arrancó este martes a las 07:00 horas, contempla la suspensión de clases durante dos horas en su primer día.

Según lo informado por la dirigencia sindical, la inactividad aumentará una hora diaria hasta desembocar en un paro total de labores si no hay respuesta de las autoridades. El conflicto tiene su origen en una serie de agresiones y amenazas que, aseguran, se han prolongado por cuatro años dentro de las instalaciones y en horario laboral. Los docentes señalados como agresores ya se encuentran vinculados a proceso por un juez penal gracias a una carpeta sustentada en videos, quejas formales y testimonios; sin embargo, el sindicato denuncia que siguen operando en el plantel con total normalidad, poniendo en riesgo a alumnos y personal. La acusación de la base trabajadora apunta directamente hacia los altos mandos dónde acusan al director general de Conalep Sinaloa y al Subsecretario de Gobierno, Rodolfo Jiménez, de encubrimiento y de omitir la rescisión laboral de los involucrados, ignorando la gravedad del asunto y la ley.