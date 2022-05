$!‘Parece que estamos prisioneros’, acusa interno que inició motín en centro de rehabilitación de Guasave

GUASAVE. _ Son pacientes que requieren de una rehabilitación, pero los tratan como su fueran prisioneros de una cárcel, señaló José Alberto S., el interno de la Clínica CED que inició un “amotinamiento” la mañana de este martes en Guasave. Visiblemente alterado, este interno amenazaba con lanzarse desde el techo de la segunda planta de la clínica, señalando que les daban malos tratos en el interior, sin embargo, fue convencido por su esposa, hija y padre, se calmó y logró bajar. “Papas con soya estás pagando, vengo por una rehabilitación, no me dejan verte, porqué se clavaron en eso. Soy maestro y nos restringieron a todos”, le dijo a su padre, el señor Alberto S.

Una vez que bajó, el paciente se abrazó con su esposa, su padre y su hija, quienes también andaban alterados ante el temor de que José Alberto se hubiera lanzado desde más de seis metros de altura. “Era frijol con soya y papa, era eso nada más lo que nos daban. No me querían dejar ver a mi papá, les decía ‘yo quiero ver a mi mamá, yo aguanto el encierro’, porqué un hijo de la chi... no dejarnos dormir, yo entiendo que es para estar mejor, pero es una clínica, están pagando y para que nos tengan así, parece que estamos prisioneros”, reclamó ante las grabadoras de los reporteros.

José Alberto subrayó que si le llega a pasar algo hace responsable a los encargados de este centro de rehabilitación, donde los tienen hacinados, con maltratos físicos y en condiciones insalubres. “Si me llega a pasar algo va contra la institución, va contra los que fueron por mí, arriba de la camioneta me golpearon, fíjate donde tengo las marcas de las esposas, ¿soy un delincuente?, no soy un delincuente, tengo capacidad”, dijo.

“Ayer me les rebelé, les dije que yo no quiero estar en este hoyo, en esta pocilga, mi jefe está pagando y estoy durmiendo en el piso con cucarachas, tomando agua con cucarachas”.