$!Paro nacional de agricultores genera pérdidas millonarias tras bloqueo de carreteras

Roberto Miranda Lagarda, presidente de Canacintra, confirmó que las afectaciones económicas a nivel nacional ya superan los 2 mil millones de pesos y aunque se solidarizó con los agricultores por la crisis que atraviesa el sector, señaló el impacto afecta a la producción.

Los líderes empresariales de Ahome coincidieron en que el principal impacto se debe al colapso logístico provocado por los bloqueos carreteros y alertan sobre el aumento de precios en productos perecederos, especialmente en hortalizas.

LOS MOCHIS._ El paro nacional por parte de los productores agrícolas, que se extendió por más de 24 horas este martes 25 de noviembre, está generando afectaciones severas al transporte, comercio e industria en Sinaloa como en el resto del país.

“Traemos una métrica de más de 2000 millones de pesos en pérdidas, por tema de logística pues sabemos sobre todo en el centro el parar la proveeduría, pues hace que muchas plantas tengan que parar su trabajo, su labor o inclusive regresar a la gente a sus a sus hogares y también otros centros operativos”, indicó.

El presidente de la Canacintra lamentó que la manifestación no fuera de la manera más correcta por parte de los agricultores, pero entienden la situación por la que están pasando y ante el impacto de los bloqueos hace un llamado a los comerciantes de no aprovecharse para tener una inflación en los precios.

“Llaman a que seamos comprensivos y un llamado a los comerciantes que no se aproveche esto para tener una inflación de precio sabemos que todo el comercio se registra en oferta demanda pero hay que ser conscientes de la situación que estábamos viviendo”, manifestó Miranda Lagarda.

Por su parte, Simón Enrique Dorado Huitrón, presidente de Canaco Los Mochis, advirtió que se están observando aumentos de precios en productos perecederos, especialmente hortalizas, ante el riesgo de falta de reabasto.

“Algunos comerciantes están subiendo precios ante el riesgo de no reabastecerse. Esto definitivamente nos afecta a todos,” indicó Dorado Huitrón.

Dulce Ruiz Castro, presidenta de AMMJE Los Mochis, reportó que el paro ha frenado el transporte de carga y ha puesto en riesgo entregas urgentes a maquiladoras y empresas nacionales, con mercancía perecedera en riesgo y rutas varadas.

“Hemos tenido pues obviamente retrasos significativos en todas las encomiendas y servicios que tenemos, no solamente en el transporte empresarial sino lo que más ha afectado pues es también el transporte de carga nuestras rutas no llegaron a tiempo hoy se encuentra una de ellas en Saltillo sin saber si podrá moverse”, advirtió.

Aunque el comercio local no ha sufrido bloqueos directos, se ve afectado por las mercancías que entran y salen del municipio.

Los líderes empresariales de la Intercamaral coincidieron en que los resultados de la reunión entre productores y la Secretaría de Gobernación (SEGOB) serán determinantes para el levantamiento de los bloqueos y la mitigación de las afectaciones económicas.