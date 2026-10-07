$!PC Ahome se encuentra en fase preventiva tras la evolución de ciclón y piden asegurar viviendas

LOS MOCHIS._ Ante la actividad meteorológica en el océano Pacífico y los modelos que trazan una posible ruta hacia Sinaloa y Baja California Sur, la Coordinación Municipal de Protección Civil en Ahome activó un monitoreo permanente, priorizando la prevención ciudadana frente a posibles efectos la próxima semana.
El titular de la dependencia, Teniente Mario Cosme Gallardo, aclaró que de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, todavía no existe una trayectoria que confirme un golpe directo en la zona norte del estado.
No obstante, subrayó que los pronósticos apuntan a un desarrollo del fenómeno entre el 12 y 13 de octubre, lo que otorga un margen de tiempo ideal para que las familias se preparen.
“Aun cuando los modelos que dan los pronósticos mantienen una posible trayectoria, es estar al pendiente y mantenernos informados; sabemos que tenemos tiempo de sobra para prepararnos”, indicó.
La estrategia preventiva actual se centra en las viviendas.
Protección Civil hace un llamado urgente a la población para que inspeccione sus hogares, pode árboles, retire ramas y asegure muebles u objetos sueltos que pudieran convertirse en un riesgo ante la presencia de rachas de viento.
A la par, se solicita a la ciudadanía evitar la propagación de rumores y guiarse exclusivamente por los comunicados del Instituto Estatal de Protección Civil.
Mientras se define la ruta del ciclón, el clima inmediato para este miércoles en Ahome se mantendrá caluroso, con temperaturas máximas que oscilarán entre los 38 y 40 grados centígrados.
Las precipitaciones, en el corto plazo, se concentrarán en el centro y sur de Sinaloa, con apenas lluvias aisladas en el norte.
Mapeo de riesgos en la costa
Al abordar las recientes inundaciones en comunidades costeras como El Colorado, Cosme Gallardo explicó que estas no fueron producto de sistemas ciclónicos, sino de un fenómeno de marea alta.
Sin embargo, la eventualidad permitió a las autoridades afinar los protocolos de emergencia y actualizar el padrón de vulnerabilidad.
“Tenemos identificados dónde están todos los puntos de riesgo y se lo hemos hecho saber a la población. Cada persona sabe en qué lugar se encuentra asentada su vivienda y si es área de inundación leve o fuerte”, puntualizó.
Ante el escenario de la próxima semana, la dependencia mantendrá vigilancia estrecha sobre los campos pesqueros y zonas aledañas al mar, advirtiendo a sus habitantes que, de presentarse oleaje elevado o lluvias torrenciales, será imperativo acatar los llamados de evacuación oportuna para salvaguardar la vida.