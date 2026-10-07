$!PC Ahome se encuentra en fase preventiva tras la evolución de ciclón y piden asegurar viviendas

LOS MOCHIS._ Ante la actividad meteorológica en el océano Pacífico y los modelos que trazan una posible ruta hacia Sinaloa y Baja California Sur, la Coordinación Municipal de Protección Civil en Ahome activó un monitoreo permanente, priorizando la prevención ciudadana frente a posibles efectos la próxima semana.

El titular de la dependencia, Teniente Mario Cosme Gallardo, aclaró que de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, todavía no existe una trayectoria que confirme un golpe directo en la zona norte del estado.

No obstante, subrayó que los pronósticos apuntan a un desarrollo del fenómeno entre el 12 y 13 de octubre, lo que otorga un margen de tiempo ideal para que las familias se preparen.

“Aun cuando los modelos que dan los pronósticos mantienen una posible trayectoria, es estar al pendiente y mantenernos informados; sabemos que tenemos tiempo de sobra para prepararnos”, indicó.

La estrategia preventiva actual se centra en las viviendas.

Protección Civil hace un llamado urgente a la población para que inspeccione sus hogares, pode árboles, retire ramas y asegure muebles u objetos sueltos que pudieran convertirse en un riesgo ante la presencia de rachas de viento.