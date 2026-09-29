$!PC despliega operativo conjunto en campos pesqueros de Ahome ante crecida del mar

LOS MOCHIS._ Ante el aumento del nivel del mar y los remanentes del Huracán Polo, autoridades federales, estatales y municipales intensificaron los patrullajes de prevención y vigilancia en la zona costera de Ahome. Para robustecer la estrategia de seguridad instruida por el Alcalde Antonio Menéndez, el Director General de Protección Civil de Sinaloa, Aurelio Roy Navarrete Cuevas, arribó al Municipio para sumarse a las labores de campo y a la evaluación de riesgos en las comunidades pesqueras. Las acciones se coordinan desde un puesto de comando instalado de manera en el Cobaes 02.

De acuerdo con el Teniente Mario Cosme Gallardo, titular de Protección Civil en Ahome, en este punto de encuentro convergen elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, además de Seguridad Pública y corporaciones de emergencia locales. Tras la incorporación del funcionario estatal a la mesa de trabajo, las fuerzas de seguridad y auxilio se dividieron en tres agrupamientos para desplegarse hacia las zonas de mayor vulnerabilidad: Jitzámuri, El Colorado y, con especial prioridad, Las Lajitas, comunidad que alertó a las autoridades tras registrar una elevación de la marea. "Vamos a realizar recorridos por aquel punto ya secuestra instalado el puesto de comando en el Cobaes O2 con todos los cuerpos de emergencias", mencionó el titular de Protección Civil. Respecto al panorama meteorológico, Cosme Gallardo precisó que las condiciones climáticas sobre Ahome se mantienen favorables, reportando únicamente precipitaciones de baja intensidad y algunas ráfagas de viento.