$!Periodista en Angostura es golpeado por líder de policías jubilados

Una serie de agresiones contra reporteros se registró este martes en las oficinas del Ayuntamiento de Salvador Alvarado, que resultaron en la agresión directa al periodista Sergio Lozano por parte de Ignacio Iván Durán, ex policía.

Ignacio Iván Durán es dirigente de la agrupación Guerreros Azules y en medio de insultos y golpes lanzó agua a los comunicadores que se encontraban en el lugar cubriendo una manifestación en el Palacio Municipal de Angostura.

El grupo de policías y ex policías Guerreros Azules acudió al Ayuntamiento de Angostura para detener las labores administrativas como una exigencia a una serie de demandas relacionadas a la seguridad laboral de los policías municipales.