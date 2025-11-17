Pide Diputada a productores ‘no dejarse utilizar’ y desistir de bloquear aduanas

LOS MOCHIS._ Ante la intención de productores agrícolas de tomar las aduanas federales, como medida de presión por los incumplimientos en los pagos por parte del gobierno federal, la Diputada federal Ana Elizabeth Ayala Leyva aseguró que respeta la libre manifestación; sin embargo, aseguró que desde el Congreso de la Unión trabajan para mejorar las condiciones del campo sinaloense.

La legisladora exhortó a los productores a que no permitan que su movimiento sea utilizado por actores políticos con intereses ajenos al sector.

“Siempre es que no se dejen utilizar, no se dejen utilizar por alguna necesidad política, que no sean una causa de quien no tiene un beneficio o un interés directo en resolverle a la agricultura”, declaró la Diputada.

Ayala Leyva, representante en el Congreso de la Unión, subrayó que, si bien el reclamo es legítimo, es importante que los propios productores mantengan el control de sus demandas, para evitar que se desvíen con fines políticos.

Aseguró que desde el Gobierno Federal se está trabajando, para apoyar al campo mexicano y encontrar soluciones a sus problemáticas.

No obstante, reiteró su respeto a las decisiones que tomen los trabajadores del campo en su lucha por los pagos pendientes.

“Pero siempre vamos a respetar esa libre manifestación. Si obtienen resultados, pues qué bien. Nosotros vamos a acompañar siempre lo que nuestros productores decidan realizar”, concluyó la legisladora federal.