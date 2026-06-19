Pide Proman GPO pide que protesta contra planta de amoniaco no afecte a trabajadores

TOPOLOBAMPO._ La empresa Proman Gas y Petroquímica de Occidente hizo un llamado a que las manifestaciones que se realizan contra el proyecto de la planta de amoniaco en Topolobampo no afecte a terceros.

En un comunicado, señaló que las restricciones de ingreso a la planta afecta a 3 mil trabajadores y sus familias.

La empresa Proman GPO expresó el pleno respeto al derecho a la libre manifestación pacífica y la disposición permanente al diálogo.

“No obstante, es relevante aclarar que el bloqueo en sitio actualmente restringe el acceso a las instalaciones, impidiendo el ingreso normal de trabajadores y contratistas, lo que afecta directamente la fuente de sustento de cerca de 3 mil personas y sus familias”, señaló.

Este proyecto representa una inversión histórica cercana a mil 800 millones de dólares, destacó, con un impacto significativo en la economía local.

Expuso que más allá del empleo directo, genera una importante derrama económica en Topolobampo, Los Mochis y la región, beneficiando a proveedores, comercios, servicios, hospedaje y transporte, con un efecto multiplicador que fortalece el tejido productivo.

Asimismo, añadió, el proyecto contribuye a fortalecer la cadena agrícola, principal actividad económica del Estado, impulsando la productividad del campo y aportando a la seguridad alimentaria, en convivencia y sin afectación a otras actividades como el turismo o el consumo local, que se ven dinamizadas.

“En este contexto, Proman GPO ha cumplido y continuará cumpliendo plenamente con todas sus obligaciones laborales y contractuales, en estricto apego a la legislación vigente”, asentó.

“Rechazamos categóricamente cualquier señalamiento que indique que la empresa limita el acceso de su personal. Por el contrario, buscamos garantizar condiciones seguras para el desarrollo de sus actividades”.

Por ello, hizo un llamado respetuoso a que las manifestaciones se realicen sin afectar el derecho al trabajo de terceros, priorizando el bienestar de las familias que dependen de esta actividad económica.