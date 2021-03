Piden a Segalmex comprar 30 mil toneladas de frijol para mejorar precio

GUASAVE. – Organizaciones agrícolas de Sinaloa están solicitando a Seguridad Alimentaria Mexicana comprar 30 mil toneladas de frijol de Sinaloa para mejorar las condiciones de precio en el mercado, sin embargo, todavía no han tenido respuesta, indicó Emilio González Gastélum.

El presidente de la Coordinadora Única de Productores Agrícolas de Sinaloa expuso que la estrategia de guardar la producción ha funcionado y se ha logrado que el precio repunte, pero sigue siendo insuficiente para los agricultores.

“Hacemos un llamado a Segalmex para que nos atienda, para que nos dé la oportunidad de sacar del mercado las 30 mil toneladas que se ocupan para incrementar un poco el precio”, comentó.

“Esa fue una propuesta que nosotros hicimos hace un mes, no hemos podido conseguir todavía que Segalmex, que es la dependencia que debería actuar de una manera más fuerte, saque del comercio 30 mil toneladas y se le diera un precio de 30 pesos mínimo a los productores”.

El dirigente agrícola manifestó que en algunos supermercados el kilo de frijol se vende al consumidor hasta en 60 pesos, mientras que a los productores se lo quieren pagar a menos de la mitad.

“Hemos metido ya los documentos por parte de los productores y por medio de la Secretaría de Agricultura haciendo un llamado a Segalmex para que intervenga directamente en esto, pero no hemos tenido ninguna respuesta, no sé si no lo quieran ver o no les interese, porque no nos han atendido”, insistió.

González Gastélum detalló que semanas atrás los intermediarios querían comprar el grano a 22 pesos por kilo, por lo que solicitaron la intervención del Gobierno del Estado.

Fue así que en una reunión con el Secretario de Agricultura de Sinaloa, Manuel Tarriba, acordaron que se iba apoyar a los productores con el acopio de frijol por un mes en bodegas de las asociaciones de agricultores, sin costo, además del pago del seguro y de la fumigación. La CAADES apoyó con otro mes gratis de las bodegas.

Gracias a esa medida se logró que el precio repuntara a los 28 a 30 pesos por kilo, pero si Segalmex saca del mercado las 30 mil toneladas que solicitan las condiciones mejorarán, aseguró.