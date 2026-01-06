Piden no conformarse con bacheo; urge concreto hidráulico para la México 15

LOS MOCHIS._ Aunque el sector empresarial recibió con beneplácito el anuncio del Gobernador Rubén Rocha Moya sobre el programa de mantenimiento inmediato para la Carretera Internacional México 15, la presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa (AMMJE), Dulce Ruiz Castro advirtió que esta medida es insuficiente para las necesidades logísticas de la entidad y fue enfática al señalar que el bacheo o recarpeteo asfáltico es una solución de corto plazo.

La líder empresarial sostuvo que la exigencia de la iniciativa privada sigue firme.

“Sinaloa requiere una reingeniería total de su columna vertebral carretera, sustituyendo el asfalto por concreto hidráulico”.

Dulce Ruiz Castro argumentó que existe una incongruencia entre la detonación de inversiones que se presume para el norte del estado con Topolobampo como epicentro industrial y las condiciones deplorables en las que se encuentra la vía federal, especialmente en los tramos que atraviesan entrando de Sonora a Sinaloa.

“No podemos dejar de lado que es una necesidad la reingeniería a la carretera México 15... Sin embargo, no vamos a quitar el dedo del renglón”, declaró la dirigente.

La representante de AMMJE puso sobre la mesa la desventaja competitiva de Sinaloa frente a sus estados vecinos. Recordó que tanto Sonora (al norte) como Nayarit (al sur) ya cuentan con tramos carreteros modernizados con concreto hidráulico, lo que garantiza mayor seguridad y fluidez al transporte de mercancías y turismo, mientras que en Sinaloa los baches reaparecen tras cada temporada de lluvias.

Finalmente, Ruiz Castro instó a las autoridades estatales a gestionar ante la Federación no solo recursos para reparaciones, sino un presupuesto de infraestructura mayor.

“Creo que sí continuamos como sector productivo haciendo ese llamado a que se revise, se analice, estoy segura que todo lo que se vaya a invertir se va a ahorrar en muchos años”, indico Ruiz Castro

Argumentó que, aunque la inversión inicial del concreto hidráulico es elevada, el costo-beneficio es superior al eliminar los gastos millonarios de mantenimiento constante que actualmente se tiran en reparaciones superficiales.