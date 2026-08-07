Plan presentado por Gobierno federal y GPO es una ruta viable para atender las demandas de colectivos: Mauricio Rodríguez

CULIACÁN._ El comisionado del Gobierno de la República para la Atención al Tema GPO, Mauricio Rodríguez Alonso, precisó que el Plan Integral para la Conservación Ambiental, el Bienestar Comunitario y el Desarrollo Sostenible de la Bahía de Ohuira, que es el resultado de las cinco mesas de diálogo que se celebraron durante más de una semana, presenta claramente las rutas de salida para concretar este proyecto.

A través de un comunicado, Rodríguez Alonso informó que dicho plan ya tiene dependencia responsable, presupuesto, y un calendario para cada una de las fases.

“En la presentación del Plan se presentaron claramente las rutas de salida, si el colectivo acepta nuestro planteamiento, que la empresa ya lo hizo, lo que se haría es una firma pública con el Gobierno de México, con la publicación de este Plan”, señaló.

El funcionario federal informó que enseguida se nombrará un responsable que estará en el estado atendiendo el seguimiento de este plan, se instalará una oficina de información, y el compromiso es hacer un seguimiento mensual público para que la población conozca el avance del mismo.

Sin embargo, lamentó que no obstante a la presentación de este plan, que fue producto de las mesas de diálogo donde se escucharon todas las voces, todavía hay quienes se oponen al proyecto de la planta GPO en la Bahía de Ohuira.

“Lo que observamos a partir de la presentación de este plan, es que hay quien está trabajando por que no se llegue a acuerdos, y lo digo de manera abierta y muy puntual, hay quien enfáticamente está trabajando para detonar el acuerdo, el diálogo que hoy hemos construido y que nos costó mucho tiempo, y hay quien está trabajando para que este acuerdo no se dé”, dijo.

Por ello, una vez más hizo el llamado al colectivo Aquí No, y reiteró que el interlocutor es el Gobierno de la República, que trabaja con toda seriedad y compromiso para llevar a buen fin este proceso de diálogo y acuerdo, ya que el plan presentado repercute no solo en unos cuantos, sino en las cuatro comunidades que rodean a la Bahía de Ohuira.

Rodríguez Alonso recordó que el pasado martes 4 de agosto se presentó este plan, sin embargo, el colectivo Aquí No pidió un plazo para presentar este plan a las comunidades, pues reconoció que no es un conflicto nuevo, sino que data de hace más de 12 años.

Por ello, dijo estar consciente que no es algo que se pueda resolver de la noche a la mañana, aunque precisó que sí apremia una solución, pero dijo ser respetuoso del tiempo que solicitó el colectivo para socializar la propuesta.

“Nosotros esperamos que no sea tanto, ellos van a empezar desde hoy diálogos al interior de sus comunidades, estaremos pendientes y apoyando lo que se requiera, y esperamos que para la siguiente semana ya podamos tener un planteamiento concreto de parte de ellos”, dijo.

El funcionario federal puntualizó que este plan atiende todas las inquietudes que se expresaron durante las mesas, como el tema de afectación ambiental a la bahía que repercutía en el modo de vida de los pescadores y prestadores de servicios turísticos.

“En consecuencia, lo que nosotros propusimos es una serie de medidas, esencialmente, la extracción y la descarga ya no se harán en la bahía; se planteó un programa de restauración integral del manglar, un plan de saneamiento y la conformación de un comité de vigilancia para el tema ambiental”, explicó.

En respuesta a la preocupación de un posible riesgo por la operación de la planta, se acordó la creación de Centro de Atención Inmediata conformado por Bomberos, Cruz Roja y Protección Civil, que atenderá cualquier tipo de eventual emergencia.

Como medidas de prevención, se acordó realizar recorridos periódicos para revisar las medidas de seguridad, y la instalación de una serie de cortinas de aspersión sobre las líneas conductoras del producto que se genera en la planta, hasta su lugar de almacenamiento.

Por otra parte, Rodríguez Alonso se refirió a dos temas muy importantes, uno de carácter social, que es la intervención que se tiene que dar en todas las comunidades, con la realización de obra pública y servicios, y el segundo tema es el económico, donde se han planteado programas de apoyo a pescadores, y de impulso al desarrollo económico de la zona.

“Además, algo que es fundamental, como es el respeto a los usos y costumbres de las comunidades indígenas”, concluyó.