$!Playas de Guasave sí abrirán en Semana Santa... con reglas

La Alcaldesa provisional Evangelina Llanes Carreón pidió a los guasavenses que de ser posible se queden en casa y eviten aglomeraciones para no ser parte de las estadísticas si se da un rebrote.

“Yo invito a la ciudadanía guasavense a no asistir a las playas, a no ser parte de las estadísticas, invito a que se cuiden y cuidemos a los demás”, dijo, “si la opción de ellos es asistir a las playas ya es responsabilidad de cada uno, ya tenemos más de un año promoviendo los protocolos y las medidas de seguridad”.

Gerardo Peñuelas Vargas, Secretario del Ayuntamiento de Guasave, subrayó que el Municipio mantendrá las playas abiertas, pero la responsabilidad de lo que pueda ocurrir recaerá en el Gobierno del Estado.

“Sabemos el trabajo que vamos a tener, intenso, en la aplicación del operativo, van a participar todas las áreas del Ayuntamiento, como nunca vamos a ejercer esa responsabilidad, pero con la invitación de que se quede en casa la gente, porque vemos muy difícil limitar el acceso a un 50 por ciento”, dijo.

De acuerdo con el protocolo diseñado por el Ayuntamiento de Guasave, queda prohibido el acceso de vehículos motorizados a la zona de playas, no se permitirá acampar, no se dará permiso para la realización de eventos masivos ni para vendedores ambulantes, los restaurantes deberán operar a un máximo de 60 por ciento de ocupación, no se permitirán reuniones de grupos de más de 10 personas y las playas se cerrarán a las 18:00 horas.

El Ayuntamiento instalará un campamento médico y de seguridad, con módulo de información; se instalará el alcoholímetro y sistema carrusel de vigilancia, además de que habrá una ambulancia en playa Las Glorias, con apoyo de la Unidad de Rescate Acuático.

Con estos protocolos prevén disminuir los riesgos de un rebrote de Covid-19, expuso el funcionario municipal.