$!Pobladores de El Campito bloquean la carretera Los Mochis-Topolobampo por fallas en el suministro eléctrico

LOS MOCHIS._ La falta de un servicio eléctrico digno colmó la paciencia de las familias del ejido Rosendo G. Castro. La noche de este sábado 7 de noviembre, decenas de pobladores atravesaron sus vehículos sobre la carretera estatal Los Mochis-Topolobampo, paralizando por completo la circulación en ambos sentidos de la rúa. Sin la posibilidad de encender un equipo de aire acondicionado para mitigar las altas temperaturas, y ante la falla constante de refrigeradores por la baja potencia del suministro, familias enteras, incluyendo niños y adultos mayores, decidieron tomar la vialidad a la altura de la zona comercial del sector conocido como El Campito, a solo unos kilómetros del puerto de Topolobampo.

Los inconformes manifestaron que las deficiencias en la red de transmisión de la Comisión Federal de Electricidad no son recientes, pero la situación empeoró al grado de que la energía eléctrica apenas alcanza para iluminar los focos de las viviendas. Criticaron que las cuadrillas de la paraestatal solo implementan parches provisionales que no corrigen el problema de fondo.

La manifestación desató un fuerte congestionamiento vial, dejando varados a decenas de automovilistas, transportistas y choferes de carga. Ante el colapso del tráfico, personal de la Secretaría de Marina, junto con elementos de la Policía Municipal y Tránsito de Ahome, implementaron un operativo de resguardo y control vial.