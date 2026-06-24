$!Pobladores y colectivo rechazan despensas del Bienestar en Paredones, en Los Mochis

Los vecinos señalaron que este acto representaba un intento de influir en la opinión pública y mitigar el rechazo histórico que mantiene la comunidad hacia la construcción de la planta de amoniaco en la bahía, por lo que determinaron que ningún habitante recibiría las despensas.

El incidente se registró durante el medio día, cuando los brigadistas municipales arribaron al lugar para distribuir los paquetes alimentarios. Según el testimonio de los pobladores inconformes, la negativa a recibir el beneficio se originó tras circular la versión de que los apoyos no eran financiados por el Ayuntamiento, sino que habrían sido proporcionados por la empresa Proman GPO.

LOS MOCHIS._ Lo que pretendía ser una jornada de asistencia social en el campo pesquero Paredones culminó en un rechazo rotundo, luego de que habitantes de la comunidad y simpatizantes del colectivo “Aquí No” expulsaran al personal de la Secretaría del Bienestar de Ahome, frustrando así la entrega de 400 despensas.

Por su parte, Joaquín Páez Roiz, titular de la Secretaría del Bienestar municipal, confirmó que su equipo de trabajo fue prácticamente “corrido” de la zona. El funcionario desmintió categóricamente que los apoyos estuvieran vinculados a la empresa petroquímica y aseguró que el programa respondía a las peticiones de auxilio de los mismos pescadores, quienes atraviesan una severa crisis económica por la falta de capturas.

Páez Roiz detalló la dinámica de los hechos al mencionar que un grupo de personas ajenas a los beneficiarios arribó al punto de entrega con una actitud hostil y comenzaron a incitar al resto de los pobladores a rechazar la ayuda gubernamental, esparciendo el rumor sobre su procedencia.

Ante la agresividad de los manifestantes y para salvaguardar la integridad de su personal, se tomó la decisión prudente de abortar la entrega y retirarse del campo pesquero sin incidentes de violencia física.

Tras el altercado, la Secretaría del Bienestar informó que las 400 despensas regresaron intactas a las instalaciones municipales. Páez Roiz adelantó que buscará acercarse a las autoridades formales de la comunidad para entablar un diálogo y evaluar si existen condiciones para reprogramar la entrega de los alimentos.

No obstante, el titular fue claro al advertir que, de mantenerse esta postura de rechazo y hostilidad, el Ayuntamiento dejará de insistir en llevar este programa específico a Paredones.

La situación deja en evidencia la profunda desconfianza que prevalece en las comunidades costeras de Ahome frente a cualquier acción que perciban como un intento de vulnerar su resistencia contra la industrialización de la bahía.